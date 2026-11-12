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Polideportivo
12 de noviembre de 2026 - 18:17

Este viernes Dakar 2026 baja el telón: África supera el desafío olímpico

En el marco de las actividades de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, Paraguay formó parte este jueves del Workshop de Deporte Seguro, un espacio de intercambio y formación que pone en el centro la protección y el bienestar de los deportistas.
En el marco de las actividades de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, Paraguay formó parte este jueves del Workshop de Deporte Seguro, un espacio de intercambio y formación que pone en el centro la protección y el bienestar de los deportistas.

Después de dos semanas de pasión, adrenalina y emociones, este viernes concluye la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Senegal se despide como el primer país africano en albergar una cita olímpica, con una experiencia que reunió a jóvenes deportistas de todo el mundo y puso a prueba la capacidad organizativa del continente.

Por David Rolón
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Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 llegan a su final. Este viernes 13 de noviembre se celebrará la ceremonia de clausura de una edición histórica, que convirtió a África, por primera vez, en anfitriona de un evento olímpico.

Lea más: Jimena Cabrera cierra la participación paraguaya en Dakar 2026

Durante dos semanas, Senegal fue el centro de atención del deporte juvenil internacional. La competencia contempló entre 151 y 153 eventos con medallas, distribuidos en 25 deportes oficiales, además de diez disciplinas de exhibición. Una agenda que permitió reunir a jóvenes talentos de distintos continentes y ofrecer un escenario para el desarrollo de nuevas promesas del deporte mundial.

La organización de Dakar 2026 representó un desafío para el continente africano, que asumió por primera vez la responsabilidad de recibir una cita olímpica. Senegal estuvo bajo la mirada del movimiento olímpico internacional y, en líneas generales, cumplió con creces el reto de llevar adelante el acontecimiento.

Una despedida en la Villa Olímpica

La ceremonia de clausura comenzará a las 15:00, hora paraguaya (18:00 de Senegal), en la Villa Olímpica de la Juventud, ubicada en la Universidad Amadou Mahtar Mbow, en Diamniadio. El acto tendrá una duración aproximada de 30 minutos y estará reservado para los atletas y las delegaciones acreditadas.

El programa contempla los discursos oficiales, entre ellos el de la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, además del apagado simbólico de la llama de los Juegos. Posteriormente, los jóvenes deportistas compartirán una celebración de despedida en la Villa.

La jornada también tendrá un concierto abierto al público en Saly, previsto para las 20:00 de Senegal.

ABC TV, la casa de los Juegos

La ceremonia podrá seguirse a través de ABC TV Paraguay, mediante su canal oficial de YouTube, que acompañó el desarrollo de Dakar 2026 con transmisiones y cobertura de las competencias, siguiendo de cerca la actuación del Team Paraguay y los principales acontecimientos de esta histórica edición.

Para Paraguay, el cierre deja como recuerdo más destacado la medalla de oro de Marko Kaethler en lanzamiento de jabalina, una conquista histórica para el deporte nacional. Así termina una experiencia olímpica que, más allá de los resultados, deja aprendizajes y desafíos para el futuro de los jóvenes atletas.

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