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Polideportivo
12 de noviembre de 2026 - 11:00

Jimena Cabrera cierra la participación paraguaya en Dakar 2026

La paraguaya Jimena Valentina Cabrera Villamayor fue la última en entrar en acción con el Team Paraguay con destacada actuación en esgrima.
La paraguaya Jimena Valentina Cabrera Villamayor fue la última en entrar en acción con el Team Paraguay con destacada actuación en esgrima.

La esgrimista Jimena Cabrera fue la última representante del Team Paraguay en competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 que tuvo como gran protagonista a Marko Kaethler, medalla de oro en lanzamiento de jabalina.

Por David Rolón
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Jimena Cabrera fue la última representante del Team Paraguay en competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La esgrimista culminó su participación este jueves en el sable individual femenino, tras disputar los seis enfrentamientos correspondientes a la fase de grupos y una en la ronda de 16.

Lea más: China, Japón y Rusia lideran el medallero de Dakar 2026; Paraguay ocupa el puesto 50

Cabrera registró una victoria y cinco derrotas, resultado que la ubicó en el sexto puesto del Pool 1, con un balance de 16 toques a favor y 27 en contra. Su único triunfo fue ante la hondureña Issabella Garcia, mientras que cayó frente a la chilena Sofia Bossay, por 15-2, en su último combate.

La paraguaya también perdió ante la uzbeka Nargiza Utebaeva, la china Qimiao Pan, la francesa Nina Zacchia y la senegalesa Tening Diallo. Con ese registro avanzó a la ronda de 16 y cayó frente a la chilena Sofía Bossay por 15-2 culminando así su incursión en Dakar 2026.

De esta manera, Cabrera puso punto final a la presencia paraguaya en las competencias de Dakar 2026. La delegación nacional se despide con una conquista histórica: la medalla de oro de Marko Kaethler en lanzamiento de jabalina, la primera presea dorada de Paraguay en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

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