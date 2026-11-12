Jimena Cabrera cierra la participación paraguaya en Dakar 2026

Jimena Cabrera fue la última representante del Team Paraguay en competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La esgrimista culminó su participación este jueves en el sable individual femenino, tras disputar los seis enfrentamientos correspondientes a la fase de grupos y una en la ronda de 16.

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Cabrera registró una victoria y cinco derrotas, resultado que la ubicó en el sexto puesto del Pool 1, con un balance de 16 toques a favor y 27 en contra. Su único triunfo fue ante la hondureña Issabella Garcia, mientras que cayó frente a la chilena Sofia Bossay, por 15-2, en su último combate.

La paraguaya también perdió ante la uzbeka Nargiza Utebaeva, la china Qimiao Pan, la francesa Nina Zacchia y la senegalesa Tening Diallo. Con ese registro avanzó a la ronda de 16 y cayó frente a la chilena Sofía Bossay por 15-2 culminando así su incursión en Dakar 2026.

De esta manera, Cabrera puso punto final a la presencia paraguaya en las competencias de Dakar 2026. La delegación nacional se despide con una conquista histórica: la medalla de oro de Marko Kaethler en lanzamiento de jabalina, la primera presea dorada de Paraguay en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud.