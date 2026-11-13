Dakar 2026 bajó el telón y marcó un hito para el olimpismo africano

Dakar despidió este viernes los IV Juegos Olímpicos de la Juventud 2026, una edición histórica que marcó un antes y un después para el movimiento olímpico al convertirse en el primer evento olímpico celebrado en suelo africano.

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Durante dos semanas, la capital de Senegal reunió a unos 2.700 deportistas de entre 14 y 18 años, quienes participaron en 25 deportes con medalla, además de diez disciplinas de exhibición. La cita presentó también novedades como la lucha de playa, el remo costero y el wushu.

En el plano deportivo, China terminó como la gran dominadora del medallero, con 33 preseas, de las cuales 18 fueron de oro, ocho de plata y siete de bronce. Japón ocupó el segundo lugar, con 28 metales y once doradas, mientras que Rusia completó el podio con 14 medallas, ocho de ellas de oro.

Un acontecimiento histórico para África

La realización de los Juegos en Dakar representó un acontecimiento sin precedentes para el continente africano, que además tuvo una destacada participación deportiva. Los atletas africanos conquistaron 74 medallas, incluidas 27 de oro, superando ampliamente las 56 preseas obtenidas en Buenos Aires 2018.

El país anfitrión también tuvo motivos para celebrar: Senegal consiguió su primera medalla de oro en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud y cerró su participación con doce preseas. Egipto fue el mejor representante africano en el medallero general, al ubicarse cuarto, con seis oros y doce medallas en total.

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Japón tuvo a la figura de Dakar

La nadadora japonesa Mana Ishikawa se convirtió en la deportista más laureada de esta edición, con cuatro medallas de oro individuales, un registro inédito en una sola edición de los Juegos de la Juventud. La china Chang Mohan también consiguió cuatro preseas en natación, con dos oros y dos platas.

En cuanto a Latinoamérica, Argentina fue la delegación mejor posicionada, en el puesto 35, con seis medallas. República Dominicana y Ecuador también lograron conquistar dos títulos cada uno.

Con el cierre de las competencias, Dakar 2026 deja un capítulo histórico para el olimpismo y abre un nuevo camino para el desarrollo del deporte en África.

Paraguay, en el puesto 54

El Team Paraguay finalizó en la posición 54, con una medalla de oro, la histórica conquista de Marko Kaethler en lanzamiento de jabalina. El atleta se convirtió en el primer representante nacional en ganar una presea dorada en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La ubicación paraguaya refleja el valor de esa conquista en el medallero general, aunque también deja como desafío seguir ampliando la presencia nacional en los podios de las próximas competencias internacionales.