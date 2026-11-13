Marko Kaethler, el héroe olímpico que regresó a Paraguay

Marko Kaethler volvió a suelo paraguayo como protagonista de una de las mayores conquistas del deporte nacional. Su histórica actuación en Senegal despertó la emoción y el orgullo de todo un país, y su llegada estuvo acompañada de un gran recibimiento en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

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Todavía emocionado por lo vivido en Dakar, el joven lanzador no ocultó sus sentimientos al reencontrarse con la gente que fue a recibirlo y reconoció que todavía no logra dimensionar la magnitud de su conquista.

“No tengo palabras para este momento, es algo inexplicable. Allá en la competencia no pude dimensionar lo que hice. Me fui, lancé muy bien, me jugó un poco en contra de la mente, pero se pudo ganar el oro, lo importante”, expresó.

El atleta también habló sobre las condiciones climáticas que encontró en Dakar, un territorio complicado por las altas temperaturas y la sensación térmica. Sin embargo, explicó que su preparación en el Chaco paraguayo fue fundamental para adaptarse a esas condiciones.

DÍA HISTÓRICO PARA EL DEPORTE NACIONAL 🇵🇾



Marko Gabriel Kaethler es el primer paraguayo en conquistar una medalla en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud. El atleta de 17 años logró el oro después de registrar 73.49 metros en el lanzamiento de jabalina en el… pic.twitter.com/GjV43AxjlQ — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 10, 2026

“Sí, el territorio no me jugó tanto en las contras. Yo entrené mucho en el Chaco, me ayudó mucho justamente para adaptarme en ese tiempo. La sensación térmica y todo era muy similar al Chaco, entonces pudimos competir muy bien, sí”, comentó.

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Un año difícil y una emoción que no pudo contener

Kaethler reconoció que detrás de la histórica medalla hubo mucho sacrificio y un año complicado, por lo que conquistar el oro para Paraguay tuvo un significado todavía más especial.

“No tengo palabras para describir eso. Fue algo que luchamos mucho tiempo, fue un año muy difícil para mí. Y poder lograr esta medalla para mi querido país es algo que no tengo palabras”, manifestó.

Sobre la confianza con la que llegó a la competencia, el atleta explicó que su objetivo era subir al podio y demostrar todo el trabajo realizado durante su preparación.

“Yo me fui muy confiado, yo me fui con la mentalidad de tocar ese podio. Yo supe que iba a estar entre los tres mejores. Entonces me fui y dije, bueno, ya estoy aquí, tengo que demostrar lo que entrené. Me fui, reventé y salieron los 73. Fue emoción pura, no pude contenerme y comencé a llorar en la pista”, relató sobre el momento en que consiguió el lanzamiento que lo llevó a la consagración.

La dimensión de lo conseguido llegó después de la competencia. Según contó, recién al tomar su teléfono y comenzar a leer los mensajes pudo dimensionar el impacto de su actuación.

“Después de la competencia de la noche, cuando agarré mi teléfono, comencé a ligarse por todos los mensajes, muchísimos mensajes tuve”, recordó.

El sueño de una medalla en los Juegos Olímpicos de mayores

La conquista en Dakar representa un paso enorme en la carrera del joven atleta, pero también el inicio de un desafío todavía mayor: llegar a los Juegos Olímpicos de mayores y volver a colocar a Paraguay en un podio.

Con esa meta muy presente, Kaethler no dudó al hablar de sus próximos objetivos.

“Así mismo, mi objetivo principal es obviamente ganar una medalla olímpica en mayores. Vamos a hacer todo lo posible para clasificar lo más antes posible en las Olimpiadas de los mayores y llevar a lo más alto de Paraguay”, concluyó.

"FUE EMOCIÓN PURA Y EMPECÉ A LLORAR" 🥹



Las emotivas palabras de Marko Kaethler, tras arribar al país luego de lograr la primera medalla de oro olimpica en la historia de Paraguay 🥇



🗣️"Mi objetivo principal es ganar una medalla olímpica en mayores" #ABCDeportes #JJOO… pic.twitter.com/4waM3HqbX2 — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 13, 2026

Marko Kaethler ya escribió su nombre en la historia del deporte paraguayo. Su medalla de oro en Dakar es una conquista que trasciende su disciplina y alimenta la ilusión de ver nuevamente a Paraguay en lo más alto del podio olímpico.