Spurs y Lakers marchan imparables en la NBA

Spurs y Lakers, codo a codo

Utah Jazz, el peor equipo de la temporada con una victoria en 14 partidos, amenazó el domingo con dar una sorpresa a los Spurs de Victor Wembanyama al ir ganando por cinco puntos a mitad del último cuarto.

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Pero San Antonio cerró el partido con una racha de 16-4 en los tres minutos finales para arrebatarle el triunfo al Jazz y mejorar su marca a 12-2 en lo más alto de la Conferencia Oeste, junto a los Lakers.

El joven Dylan Harper fue el máximo anotador de San Antonio con 31 puntos, mientras que Wembanyama firmó otro gran partido en ambos lados de la cancha con 26 puntos, 10 rebotes, seis asistencias y cinco tapones.

Los Lakers, por su parte, mantuvieron el ritmo de San Antonio con un triunfo a domicilio 131-123 sobre los Phoenix Suns en el que Luka Doncic logró su séptimo partido de la temporada con al menos 40 puntos. El fenómeno esloveno -que promedia 39 puntos por partido- anotó cinco triples rumbo a sus 43 puntos, además de repartir nueve asistencias.

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Los Lakers parecían encaminarse hacia una victoria aplastante después de tomar una ventaja de 31 puntos a finales del tercer cuarto, pero se llevaron un gran susto en el último parcial, cuando Phoenix amenazó con una remontada sensacional tras recortar la diferencia a solo cinco puntos.

A pesar de ser superados 43-27 en el último periodo, los Lakers resistieron la reacción para colocarse 12-2 en el Oeste, el mismo registro que los Spurs. “Nos descuidamos un poco en ese último cuarto, así que realmente tenemos que trabajar en eso”, dijo Doncic. “Sé que llevamos ocho (triunfos) seguidos, pero tenemos que hacerlo mejor en ese aspecto”.

LeBron sigue agrandando su leyenda

El veterano LeBron James superó a Jason Kidd como el tercer jugador con más asistencias de la historia de la NBA en el triunfo de los Philadelphia 76ers por 131-124 ante los Indiana Pacers.

En su temporada 24 en la liga, King James dejó atrás la marca de 12.091 asistencias que acumuló Kidd en las 19 campañas que jugó hasta retirarse en 2013.

“Es algo que obviamente no había previsto en mi carrera, pero las asistencias significan mucho para mí: mover el balón, poder encontrar a mis compañeros de equipo”, dijo LeBron.

“Y simplemente estar vinculado a algunos de los más grandes que han jugado este deporte, y también a un gran amigo mío, JK (Jason Kidd). Es muy especial”, agregó.

LeBron, que acumula 12.092 asistencias, solo tiene por delante en esta estadística a John Stockton (15.806) y Chris Paul (12.552). Se aupó al podio histórico en el último cuarto del triunfo ante los Pacers con un pase al escolta VJ Edgecombe, un jugador que no había nacido cuando LeBron ingresó en la NBA.

LeBron, que el próximo mes cumplirá 42 años, dio 11 asistencias, la mayor cantidad desde que se unió esta campaña a los Sixers. El máximo anotador histórico de la liga aportó también 15 puntos y 7 rebotes.

Boston vuelve a ganar y lidera el Este

Los Sixers siguen a medio juego de los Boston Celtics, líderes de la Conferencia Este, que este domingo lograron su sexta victoria consecutiva con una paliza en casa de 131-94 a los Dallas Mavericks en el TD Garden.

Jayson Tatum lideró la victoria con 32 puntos, seis rebotes y seis asistencias y los Celtics mejoraron su récord a 11-2.

Por su parte, los New York Knicks, vigentes campeones de la NBA, mejoraron su marca a 7-6 al ganar 112-108 en tiempo extra a los Toronto Raptors. Karl-Anthony Towns y Jalen Brunson anotaron 28 puntos cada uno para los Knicks.