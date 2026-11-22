La ciudad de Capiatá fue sede del 9.º Campeonato Nacional de Karate Shotokan SKIF Paraguay, que reunió a atletas, instructores y representantes de distintas escuelas de esta disciplina. La competencia se desarrolló el domingo 22 de noviembre en el Centro Social y Cultural Capiateño.

El encuentro convocó a exponentes del karate nacional en una jornada de competencia e integración, con pruebas orientadas a demostrar las habilidades técnicas y la preparación de los participantes.

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Preparativos para el Panamericano 2027

El campeonato también se realizó en el marco de los preparativos para el Campeonato Panamericano de Karate Shotokan SKIF 2027, que tendrá como sede a Paraguay.

La competencia continental prevé reunir a más de 1.000 atletas de distintos países, lo que representará un importante desafío organizativo y una oportunidad para proyectar al país como sede de eventos deportivos internacionales.

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Reconocimiento al karate en Capiatá

En el marco del campeonato, la Junta Municipal de Capiatá declaró al evento de Interés Cultural y Deportivo, mediante la Resolución N.º 035, aprobada por unanimidad el 12 de noviembre pasado.

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La distinción reconoce el arraigo de esta disciplina en la comunidad y el trabajo de las escuelas locales en la formación deportiva de niños, jóvenes y adultos.

La organización del torneo estuvo a cargo de los instructores Juan Gabriel Coronel Cuéllar, del Dojo Nintai, y Esteban Francisco Figueroa Villalba, del Dojo Seishin.