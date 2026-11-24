Este martes comienza en la capital de Emilia-Romaña la competición internacional de tenis por países más importante, que nació en 1900, cuando cuatro miembros del equipo de tenis de la Universidad de Harvard organizaron un partido entre Estados Unidos y Gran Bretaña.

Para la década de 1920, más de 20 naciones participaban regularmente en la competición. Se fue expandiendo hasta que en 1972, experimentó un cambio de formato con la abolición del 'Challenge Round', lo que obligó al vigente campeón a jugar todas las rondas, en lugar de acceder directamente a la final.

En esta edición, la Fase Final reúne a ocho selecciones: Canadá, República Checa, Alemania, Gran Bretaña, Italia, España, Austria y Corea del Sur.

Todas excepto Corea del Sur y Austria cuentan con al menos una Copa Davis en su palmarés, mientras que cinco ocuparon el número uno del ránking de naciones de la competición: Canadá, República Checa, Gran Bretaña, Italia y España.

Entre los 40 jugadores convocados, siete formaron parte de equipos campeones de la Copa Davis: el canadiense Felix Auger-Aliassime, los italianos Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti y Andrea Vavassori, el español Marcel Granollers y el canadiense Alexis Galarneau.

En el apartado individual, solo dos jugadores saben lo que es ganar un título de Grand Slam, el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev.

Ambos forman parte también del grupo de cuatro tenistas que disputaron finales individuales masculinas de estos torneos, junto al italiano Matteo Berrettini y su compatriota Flavio Cobolli.

La representación de campeones de Grand Slam es más amplia en las modalidades de dobles. Cuatro jugadores conquistaron títulos en dobles masculinos: Marcel Granollers, Kevin Krawietz, Henry Patten y Neal Skupski. Otros cuatro lo han hecho en dobles mixtos: Jakub Mensik, Tim Puetz, Neal Skupski y Andrea Vavassori.

La experiencia olímpica también está presente en la convocatoria. Un total de 16 jugadores representaron a sus países en la competición de tenis de los Juegos Olímpicos, y cuatro de ellos consiguieron una medalla: Alcaraz, Tomas Machac, Lorenzo Musetti y Zverev.

En cuanto a la edad, el español Marcel Granollers, con 40 años y 231 días al término del torneo, será el jugador más veterano de esta Fase Final, mientras que su compatriota Rafael Jódar, con 20 años y 73 días, será el más joven.

En total, trece jugadores tienen 30 años o más y cuatro cuentan con 21 años o menos.

Además, nueve de los convocados ganaron al menos un título individual del circuito ATP en 2026, entre ellos Alcaraz, Auger-Aliassime, Cobolli, Luciano Darderi, Jodar, Daniel Merida, Mensik, Musetti y Zverev.

La competición también contará con cinco jugadores que debutaron en la Copa Davis durante 2026: Duncan Chan, Rafael Jodar, Daniel Merida, Patrik Rikl y Toby Samuel. Otros tres podrían estrenarse en la Fase Final: Luciano Darderi, Keegan Rice y Joel Schwaerzler.

En los banquillos, seis de los ocho capitanes participaron como jugadores en la Copa Davis: Tomas Berdych, Frank Dancevic, David Ferrer, Michael Kohlmann, Jurgen Melzer y Filippo Volandri.

Berdych y Ferrer ganaron la competición como jugadores, mientras que Dancevic, Leon Smith y Volandri lo hicieron como capitanes.