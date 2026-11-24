La intervención fue realizada por el cirujano finlandés Lasse Lempainen y se desarrolló según lo previsto, tal y como adelantaron medios locales, que apuntan a un periodo de recuperación de aproximadamente tres meses.

El procedimiento consistió en un alargamiento de la cintilla iliotibial, la estructura tendinosa que recorre la parte externa del muslo hasta la rodilla.

El tenista, de 25 años, arrastra una tendinopatía en la parte externa de la rodilla derecha, conocida como síndrome de la cintilla iliotibial, una lesión por sobrecarga que puede afectar a deportistas sometidos a movimientos repetitivos, cambios de dirección y frenadas de alta intensidad, como ocurre en el tenis.

Lempainen, especialista en lesiones musculares y tendinosas de deportistas de élite, había examinado al italiano durante el pasado fin de semana en Milán.

Tras esa consulta, Sinner y su equipo decidieron recurrir finalmente a la cirugía, después de varias semanas de tratamientos y consultas con distintos especialistas para intentar evitar el quirófano.

El italiano había señalado el Abierto de Australia como objetivo para su regreso a la competición, pero los plazos de recuperación previstos alejan ahora esa posibilidad. El jugador conquistó las dos últimas ediciones del torneo australiano, en 2024 y 2025.

Sinner no disputa un torneo desde que ganó Wimbledon el pasado 12 de julio, tras imponerse en la final al alemán Alexander Zverev.

Desde entonces, los problemas en la rodilla le impidieron participar en los torneos de Montreal, Cincinnati, el Abierto de Estados Unidos, Pekín y Shanghái, además de las Finales ATP de Turín.

El regreso del italiano dependerá ahora de la evolución de la rehabilitación, aunque las estimaciones iniciales sitúan su posible vuelta a la competición en torno a la temporada de tierra batida.