La vela paraguaya consiguió dos medallas de bronce en el IV Campeonato Sudamericano Juvenil de ILCA 2026, que se desarrolló en Porto Alegre, Brasil, con la participación de representantes de distintos países de la región.

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Las distinciones para Paraguay llegaron a través de Giselle Pallarolas, quien obtuvo el tercer puesto en la categoría U23 Femenino, y Martina Vera, que también alcanzó el podio al finalizar tercera en U18 Femenino. Ambas compitieron en la clase ILCA 6.

La representación nacional estuvo integrada por cuatro navegantes, quienes afrontaron seis regatas oficiales en jornadas con condiciones climáticas cambiantes. El equipo contó con el acompañamiento del entrenador nacional Luis Chiapparro.

Además de las dos medallistas, formó parte de la delegación paraguaya el velerista Sergio Daniel Pallarolas Schwarz.

Los resultados de Pallarolas y Vera representan dos nuevos podios internacionales para la vela nacional y suman experiencia para el desarrollo de los jóvenes deportistas paraguayos en las competencias continentales.