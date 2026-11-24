El regreso de Dakar 2026 dejó una página histórica para el deporte paraguayo y tuvo un nuevo capítulo de celebración. El Comité Olímpico Paraguayo (COP) ofreció un agasajo al Team Paraguay para reconocer la participación de los jóvenes atletas en los Juegos Olímpicos de la Juventud, con especial destaque para la medalla de oro obtenida por Marko Kaethler en atletismo.

Lea más: La vela paraguaya conquista dos medallas de bronce en el Sudamericano Juvenil

La conquista del lanzador de jabalina, que alcanzó lo más alto del podio en la cita olímpica juvenil disputada en Senegal, marcó el punto más significativo de la jornada. Se trata de un resultado histórico para Paraguay en esta competencia y de un logro que representa el crecimiento del atletismo nacional en el ámbito internacional.

Durante el encuentro, Kaethler compartió sus sensaciones por el resultado y destacó que el éxito fue producto del acompañamiento recibido a lo largo de su carrera. “Este logro no solo es mío, es de todos, de todos los que me apoyaron”, expresó el campeón olímpico juvenil.

El atleta también agradeció a sus compañeros, a las personas que estuvieron cerca durante su preparación y a su entrenador, a quien definió como una figura paterna en su proceso deportivo.

El reconocimiento se extendió a los demás integrantes de la delegación paraguaya, cuyos representantes participaron en distintas disciplinas y llevaron la bandera nacional a los escenarios deportivos de Dakar. Cada uno recibió una distinción por su esfuerzo y compromiso durante la competencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La medalla de Kaethler también puso en perspectiva el trabajo que se desarrolla en el atletismo paraguayo. La planificación, la búsqueda de talentos en distintos puntos del país y el acompañamiento a los deportistas fueron algunos de los aspectos destacados durante la celebración.

Con la mirada puesta en los próximos desafíos internacionales, entre ellos los Juegos Panamericanos de Asunción 2031, el resultado conseguido en Senegal representa un antecedente importante para una generación de atletas que busca consolidarse en el alto rendimiento.

Dakar 2026 ya quedó en la historia del deporte paraguayo y la conquista de Marko Kaethler constituye uno de los principales motivos de celebración de una delegación que regresó al país con experiencia, reconocimiento y una medalla dorada.