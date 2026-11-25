Este miércoles se disputa la segunda fecha del Campeonato Nacional C15 de Fútbol de Salón “Vallemí 2026″, en su etapa final.

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Los ocho seleccionados se encuentran divididos en dos series:

Serie A: Vallemí, Cambyretá, Puerto Casado y Coronel Oviedo;

Serie B: Paranaense, Villarrica, Villa Hayes y San Juan del Paraná.

* Atrevido San Juan del Paraná. Este miércoles se produjo una de las primeras sorpresas de la competencia, al arrancar la jornada, con golpazo de San Juan del Paraná que doblegó por 3 goles contra 2 a Paranaense.

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En la primera incursión histórica de una selección sanjuanina itapuense en una contienda nacional salonística, ya dio que hablar con el batacazo sobre los del Este.

Luego, Villa Hayes derrotó 5 a 3 a Villarrica, en el segundo partido de la fecha.

Posteriormente, por la Serie A, el anfitrión, Vallemí solo pudo igualar contra Coronel Oviedo, por el marcador de 1-1.

Al cierre se medían Cambyretá vs. Puerto Casado, también por la Serie A.

Los juegos se juegan en el polideportivo Municipal “Félix César Vázquez” de la localidad de San Lázaro, Vallemí, Departamento de Concepción.