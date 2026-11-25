El Club Hípico Acá Carayá fue organizador de la Séptima Fecha del Ranking de la Fedepa, la nueva cita obligada de la entidad matriz del hipismo nacional.

Lea más: Torneo del Club Hípico Pilar

En la categoría superior, con obstáculos a 1,20 metros de altura se lució y terminó como campeona la amazona Mónica Vargas, sobre el lomo de Espartano, defendiendo los colores del club Horse Kings Equitación.

Galería de los mejores

Los campeones y vicecampeones en las distintas categorías, Escuelas y Mayores, fueron:

Categoría 1,20: Campeona Mónica Vargas con Espartano del Horse King, vicecampeón Tte. 1° Cab. Juan Melgarejo con Fogo del Club Hípico San Jorge;

Categoría 1,10: Thais Chamorro con Invicta de la Asocab, Nathanael Panza;

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Categoría 1,00 metro: Macarena Leiró con Zafira del Horse King, Erika Hiebl;

Categoría 0,90 Mayores: Aramí Ocampos con Quásar del Centro Ecuestre La Fortaleza, Rocío Benítez;

Categoría 0,90 Menores: Paula Serratti con Harmony, Helena Franco, ambas del Horse King;

Categoría 0,80 Mayores: Hugo Domínguez con Winner del Acá Carayá, Gabriel Morales;

Categoría 0,80 Menores: Alejandra Samaniego con Chiquitita del Centro Ecuestre La Fortaleza, Lara Lavigne;

Categoría 0,70 Mayores: Dahiana Recalde con Polo de la Asocab;

Categoría 0,70 Menores: Carlos González con Jopara del Club Hípico San Jorge, Yasmín Vázquez;

Categoría 0,60 Mayores: María del Carmen Domecq con Caramelo y Trafrante de la Escuela Paraguaya de Equitación;

Categoría 0,60 Menores: Gina Ruggero con Isidoro del Horse King, María Paula Arrechea.