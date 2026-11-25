Seis carreras locales se disputarán este domingo en el hipódromo de Asunción, donde resalta la especial sobre 1.800 metros, una vuelta completa al óvalo del coliseo turfístico.

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La jornada arrancará a las 15:15, con una carrera para pingos de la 7ª categoría “B”, sobre 1.300 metros.

Este es el programa de las sueltas para este domingo, la Reunión N° 30 del Jockey Club del Paraguay, con dos simulcasting estadounidenses a definir, en tercer y séptimo turnos.

1ª carrera 7ª B, 1300 metros, 15:15

Egocéntrico 54 Houdini 52 Corazón Valiente 56 Efectivo 52 Veleto 52 Zabardast 54 El Poderoso 56

2ª carrera, Handicap Superior Hembras, 1.100 metros, 16:00

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Roses Queen 56 La Escoltada 52 Mi Pinga 52 La Placentera 52 Eternal Chanty 56 Like A Wind 52 Four White Legs 54 Show Emotion 52

3ª carrera, simulcasting EE.UU., 16:40

4ª carrera 7ª A, 1.300 metros, 17:20

Rapai 56 Magic King 56 Il Capitano 56 Nene Malo 54 Invencible 54 Garra Guarani 53 Flechazo 52 Fantastic 54 Sol Radiante 57 Guapo 55

Suplentes

11. The Flash 52

12. Manda Mas 54

13. Gaucho 56

5ª carrera Especial, 1.800 metros, 17:55

Amaranto 59 Fenómeno 57 Eleven Reporter 57 Oro Del Nilo 53 Charlie Brown 53 Conquistador Prince 53 Indio Del Lago 57

6ª carrera, 6ª categoría, 1.100 metros, 18:45

Great Surprise 53 Atom 52 New Folder 56 Buen Tango 56 El Banquero 52 Maquiavelo 58 Silverado 55 Preston 52 El Hacker 54 Justin Mendes 52

7ª carrera, simulcasting EE.UU., 19:25

8ª carrera, Handicap Inferior Hembras, 1.200 metros, 19:55

Bermina Express 52 Queen Of Stamina 54 Trinca 52 Niágara Nostra 52 Esplendida 54 Queen 52 Ventanera 52 Que Fantasía 52 Celebration 53 Queen Flyer 56

Suplentes

11. Ilusionista 52

12. Alegría Sam 55

13. Luz de Nicanor 54.