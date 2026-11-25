Seis carreras locales se disputarán este domingo en el hipódromo de Asunción, donde resalta la especial sobre 1.800 metros, una vuelta completa al óvalo del coliseo turfístico.
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La jornada arrancará a las 15:15, con una carrera para pingos de la 7ª categoría “B”, sobre 1.300 metros.
Este es el programa de las sueltas para este domingo, la Reunión N° 30 del Jockey Club del Paraguay, con dos simulcasting estadounidenses a definir, en tercer y séptimo turnos.
1ª carrera 7ª B, 1300 metros, 15:15
- Egocéntrico 54
- Houdini 52
- Corazón Valiente 56
- Efectivo 52
- Veleto 52
- Zabardast 54
- El Poderoso 56
2ª carrera, Handicap Superior Hembras, 1.100 metros, 16:00
- Roses Queen 56
- La Escoltada 52
- Mi Pinga 52
- La Placentera 52
- Eternal Chanty 56
- Like A Wind 52
- Four White Legs 54
- Show Emotion 52
3ª carrera, simulcasting EE.UU., 16:40
4ª carrera 7ª A, 1.300 metros, 17:20
- Rapai 56
- Magic King 56
- Il Capitano 56
- Nene Malo 54
- Invencible 54
- Garra Guarani 53
- Flechazo 52
- Fantastic 54
- Sol Radiante 57
- Guapo 55
Suplentes
11. The Flash 52
12. Manda Mas 54
13. Gaucho 56
5ª carrera Especial, 1.800 metros, 17:55
- Amaranto 59
- Fenómeno 57
- Eleven Reporter 57
- Oro Del Nilo 53
- Charlie Brown 53
- Conquistador Prince 53
- Indio Del Lago 57
6ª carrera, 6ª categoría, 1.100 metros, 18:45
- Great Surprise 53
- Atom 52
- New Folder 56
- Buen Tango 56
- El Banquero 52
- Maquiavelo 58
- Silverado 55
- Preston 52
- El Hacker 54
- Justin Mendes 52
7ª carrera, simulcasting EE.UU., 19:25
8ª carrera, Handicap Inferior Hembras, 1.200 metros, 19:55
- Bermina Express 52
- Queen Of Stamina 54
- Trinca 52
- Niágara Nostra 52
- Esplendida 54
- Queen 52
- Ventanera 52
- Que Fantasía 52
- Celebration 53
- Queen Flyer 56
Suplentes
11. Ilusionista 52
12. Alegría Sam 55
13. Luz de Nicanor 54.