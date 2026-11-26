Muy buen inicio de los golfistas paraguayos en la octogésima edición de la Copa Los Andes en Lima, llegando al primer lugar en la rama masculina arrancó sin reparos.

Los muchachos son líderes con Brasil y Colombia, en tanto que las chicas están en octavo y último puesto.

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En el torneo que tendrá cuatro rondas arduas, los integrantes de la delegación guaraní son:

Masculino: James Yoon, Erich Fortlage, Benjamín Fernández, Lucas Martines y Franco Fernández.

Femenino: Sol Mendoza, Victoria Livieres, María Inés Jaime, Sofia Mendoza y Helena Oviedo.

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En la primera ronda sobresalieron los golfistas guaraníes Franco Fernández y James Yoon, quienes ganaron todos sus duelos.

Los resultados

Estos son los cuatro foursomes de los paraguayos:

Benjamín y Franco Fernández vencieron:

3/2 a Patrick Sparks y Mauricio Tello (Perú);

5/4 a Flavio Sameja y Matías Monasterio (Bolivia);

James Yoon y Erich Fortlage se impusieron:

1 up a Santiago Zubiate y Patricio Freundt-Thurne (Perú);

3/1 a José Luis Montaño y Vicente Quiroga (Bolivia).

En la rama femenina las paraguayas cayeron contra el team anfitrión, Perú, vigente campeón:

Las peruanas Luisa Mariana Mesones y Aitana Tuesta le ganaron 5/3 a Victoria Livieres y Helena Oviedo (Paraguay), mientras María Salinas y Ximena Benites superaron 3/1 a María Inés Jaime y Sofía Mendoza (Paraguay).

Luego, Mesones le ganó 3/2 a María Inés, igual que Salinas 3/2 a Victoria;

Benites derrotó 5/4 a Sofía, y Camila Zignaigo 3/2 a Sol.

Posiciones - Día 1

Masculino:

1° Brasil

Paraguay

Colombia

4° Argentina

Perú

Ecuador

7° Uruguay

Bolivia

Venezuela.

Femenino

1° Perú

Colombia

Brasil

4° Venenzuela

Argentina

6° Chile

Bolivia

8° Uruguay

Paraguay