El Bills-Chiefs puso el broche a una jornada de Acción de Gracias épica, con los tres partidos decididos en la última jugada tras las victorias de los Chicago Bears sobre los Detroit Lions y de los Philadelphia Eagles ante los Dallas Cowboys.

Este último partido en Buffalo, que enfrentó a dos aspirantes al Super Bowl, se disputó bajo fuertes ráfagas de viento y lluvia incesante.

El triunfo de los Bills, el séptimo consecutivo, les deja con un balance de 10-1, el mejor de toda la NFL. Los Chiefs, en cambio, caen a un 8-3, en la segunda plaza de la División Oeste de la Conferencia Nacional por detrás de los Denver Broncos.

Los Bills se llevaron el triunfo pese a la discreta actuación de su mariscal de campo, Josh Allen, que apenas completó 10 de sus 21 pases -ninguno de 'touchdown'- para 81 yardas, con dos intercepciones.

Patrick Mahomes, en cambio, completó 16 de sus 29 pases para 174 yardas, sin intercepciones, aunque, como Allen, no conectó ningún 'touchdown'.

La lluvia y el viento convirtieron el partido de Buffalo en una auténtica batalla: 12 de los 20 'drives' terminaron en despeje 'punt'.

Los Bills se adelantaron en el segundo cuarto con un 'touchdown' de James Cook III, al que los Chiefs solo pudieron responder antes del descanso con un 'field goal'. 7-3 y a vestuarios.

Los Chiefs le dieron la vuelta al marcador en el tercer cuarto con un 'touchdown' de Emmett Johnson. Como el de los Bills, llegó en una carrera, desde la zona roja.

Ya en el último cuarto, el pateador Tyler Bass puso el empate (10-10) con un 'field goal' de 54 yardas. Los Chiefs tuvieron la oportunidad de adelantarse de nuevo, pero Harrison Butker falló un intento desde 46 yardas, el octavo que falla esta temporada.

Los cuatro siguientes 'drive' acabaron en nada, hasta que Buffalo se hizo con la posesión con un puñado de segundos en el reloj. Bass, desde las 57 yardas, anotó su segundo 'field goal' de la noche para el 13-10, saliendo como el héroe del partido.