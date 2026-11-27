Von Dellingshausen, que añadió cinco 'birdies' sin error alguno para una tarjeta con 64 golpes y un total de 131 (-13), aventaja en tres impactos al norirlandés Tom McKibbin, que estos pasados años ha jugado en el equipo de Jon Rahm en el circuito LIV, también muy inspirado con una prestación de 65.

El local Cameron Smith, otro exLIV, igualmente experimentó una notable progresión para, tras hacer 64 golpes, situarse tercero con 135, por delante de los estadounidenses MJ Maguire y Austen Truslow y el neerlandés Lars van der Vight, que comparten la cuarta posición con 137.

David Puig lidera la participación española, empatado en la decimotercera plaza, con 139 golpes tras hacer 70 en una jornada de sombras ('bogeys' en los hoyos 2, 4, 9 y 12, y 'birdies' en 5, 11, 13, 14, 15 y 16) y Rocco Repetto reaccionó con un 65 para seguir en el torneo con 141 impactos, mientras que no pasaron el corte Iván Cantero (145), Josele Ballester (146), Pablo Ereño (146) y Rafa Cabrera (150).