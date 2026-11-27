La empresa nació en 2023 de una idea del tenista paralímpico Dani Caverzaschi y su amigo Felipe Quintela, profesional de la mercadotecnia y amigo de la infancia del madrileño que no dudó en dejar su trabajo en Londres para regresar a Madrid y apostar por este proyecto.

"Queríamos cambiar la frustración que parecía tener el deportista paralímpico y nos lanzamos a este proyecto para cambiar la percepción de cara a la sociedad. Primero como forma de representación y después haciendo el desarrollo creativo del deportista", asegura a EFE Quintela.

En 2025 decidieron ir un poco más allá y, con una inversión de 60.000 euros, comenzaron a producir sus propios contenidos. En sólo un año desde esta nueva apuesta han pasado de 250.000 euros facturados en 2025 a los 600.000 de 2026 y ya son ocho empleados en la empresa.

"No te vendo mi idea, te vendo todo el proceso", apunta Felipe, que para 2027 tiene como objetivo aumentar la plantilla un 30 % pero siempre manteniendo al deportista con discapacidad como eje de su apuesta. "La idea es mantener siempre un 80 % de temas y protagonistas relacionados con la discapacidad y un 20 % sin ella".

Desde VLP aseguran que no han recibido ni un solo euro de subvenciones, algo de lo que también quieren huir para "demostrar que se puede hacer negocio y tener rentabilidad con empresas privadas dentro del deporte paralímpico".

En la actualidad cuentan con nueve deportistas, entre ellos, aparte del propio Dani Caverzaschi, la esquiadora en silla de ruedas Audrey Pascual, ganadora de cuatro medallas en los últimos Juegos Paralímpicos; el atleta Alberto Ávila, el nadador Iñigo Llopis, campeón paralímpico de 100 espalda S8 en París 2024; o el tenista en silla japonés Tokito Oda, un auténtico héroe en su país.

"Todo el mundo le reconoce en Tokio, vas a un restaurante con él y no para de hacerse fotos", comentan desde la compañía sobre el tenista nipón.

El año que viene habrá novedades de nuevos deportistas que aún no pueden desvelar. Algunos tienen discapacidad y otros no y muchos de ellos seguro que participan en campañas de empresas como El Corte Inglés, Honda, Lacoste, Apple o CaixaBank, con las que ya ha trabajado la agencia creativa.

Uno de los deportes en los que más están metidos es el tenis. Han hecho activaciones en los torneos ATP de Río de Janeiro (Brasil), Yeda (Arabia Saudí) o Abu Dabi (Emiratos Árabes) y en el Challenger de Valencia con Pablo Andújar como inversor.

En Río de Janeiro llegaron a organizar un partido de dobles de exhibición entre los argentinos Juan Martín del Potro y Gustavo Fernández contra los brasileños Joao Fonseca y Daniel Rodrigues. De hecho, es tal su fortaleza en el torneo brasileño que un patrocinador dijo que si dentro del torneo ATP no se disputaba el de silla de ruedas retiraba la aportación económica.

El resultado de esa última edición del torneo carioca son más de 850.000 impresiones valoradas en redes sociales.

"Me gusta como nos hemos posicionado como referentes para sacar rendimiento al deportista y hacer un 'win-win' entre protagonista y empresa. Lo estamos consiguiendo. Para mí es una pasada ver que la empresa esta creciendo y haciendo negocio. Estamos haciendo una integración a la inversa. He visto en otros movimientos sociales que con buena intención hacen el efecto contrario, el de segmentar. Nosotros demostramos que somos buenos mostrando valor comercial relacionado con la discapacidad", declara Dani Caverzaschi, flamante medallista de bronce en dobles en los Juegos Paralímpicos de París 2024 junto a Martín de la Puente.

Otro de los hitos recientes de VLP fue la reciente participación en el programa 'Supervivientes', de Telecinco, de Alberto Ávila, que padece una discapacidad física al no tener parte de la pierna derecha.

Su rostro no era desconocido para mucha gente ya que el atleta madrileño es el protagonista de 'Cojo por el mundo', una serie de YouTube con la que ha recorrido el mundo por lugares tan dispares como Arabia Saudí, India, Sáhara occidental o Puerto Rico.

"Llevamos más de 23 millones de visualizaciones en YouTube, lo que se traduce en 283.000 horas de visionados, una cifra que genera importantes ingresos y colaboraciones con empresas de otros sectores como aerolíneas o agencias de turismo", señala Felipe Quintela, que para 2027 quiere aumentar el volumen de producción audiovisual y trabajar con PYMES para llevarles toda la producción.

A medio plazo también trabajan con la idea de montar una fundación para ayudar a gente que lo necesita desde el término de la experiencia, más que desde el punto de vista económico. Eso será otro capitulo. Mientras tanto, seguirán normalizando la discapacidad desde una óptica fresca, amena y revolucionaria.

“Aunque nuestra misión siempre será la normalización de la discapacidad, cada vez trabajaremos en más proyectos que no tienen nada que ver con ella, y también fuera del deporte. Queremos demostrar que la agencia y productora de la normalización de la discapacidad vale para cualquier proyecto, de cualquier sector. Eso es la normalización real”, concluyen.