Pegula, quinta de la clasificación de la WTA

El escalafón del tenis mundial femenino sigue liderado por la bielorrusa Aryna Sabalenka.
Jessica Pegula supera en la lista a la rusa Mirra Andreeva, ahora sexta en una tabla que sigue dominada por Sabalenka, semifinalista en Wuhan, por delante de la polaca Iga Swiatek, Gauff y la también estadounidense Amanda Anisimova.
Asimismo, la rusa Ekaterina Alexandrova arrebata la décima posición a la china Qinwen Zheng y la española Paula Badosa, pese a estar de baja, continúa en la vigesimotercera.
La también hispana Jessica Bouzas mantiene su escalada, sube siete plazas y es la cuadragésima, su mejor puesto. EFE