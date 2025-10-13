Tenis

Pegula, quinta de la clasificación de la WTA

La estadounidense Jessica Pegula, que este domingo perdió la final del torneo de Wuhan (China) ante su compatriota y amiga Coco Gauff, se ha situado en la quinta posición de la clasificación de la WTA.

13 de octubre de 2025 - 13:09
Jessica Pegula escaló a la quinta posición del escalafón del tenis mundial femenino.
El escalafón del tenis mundial femenino sigue liderado por la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Jessica Pegula supera en la lista a la rusa Mirra Andreeva, ahora sexta en una tabla que sigue dominada por Sabalenka, semifinalista en Wuhan, por delante de la polaca Iga Swiatek, Gauff y la también estadounidense Amanda Anisimova.

Asimismo, la rusa Ekaterina Alexandrova arrebata la décima posición a la china Qinwen Zheng y la española Paula Badosa, pese a estar de baja, continúa en la vigesimotercera.

La también hispana Jessica Bouzas mantiene su escalada, sube siete plazas y es la cuadragésima, su mejor puesto. EFE

