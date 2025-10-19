Leylah Fernández gana torneo WTA 250 de Osaka

Se trata del segundo título de Leylah Fernández esta temporada, tras el WTA 500 de Washington en julio. En total, suma cinco trofeos.

Finalista del US Open 2021, de 21 años, Fernández arrancó el partido con fuerza, imponiéndose 6-0 en el primer set a la joven Tereza Valentova, de 18 años, que tras avanzar desde la fase de clasificación, disputaba su primera final.

La checa respondió en la segunda manga (7-5) antes de imponerse en el tercer y último set ante la experiencia de Fernández, que tenía una venda sobre su muslo derecho.

“Has jugado de una forma increíble y ha sido una semana maravillosa para ti (...) Estoy segura de que te veré en otras muchas finales como esta”, declaró Fernandez sobre Valentova. AFP