Sinner arranca su reconquista del Masters

Nueve días después de su duelo en la final del Masters 1000 de París, ganado también por Jannik Sinner, el italiano venció 7-5 y 6-1 al canadiense Félix Auger-Aliassime, quien a los 25 años disputa por segunda vez en su carrera este torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada, tras su participación en 2022.

Lea más: Dos personas fallecidas en las Finales

Después de un primer set dividido, Sinner noqueó a su rival, que sufrió dolores en la pantorrilla izquierda, gracias a un break de entrada en la segunda manga, con el que pasó a liderar 3-0. Volvió a romper el servicio de Auger-Aliassime una segunda vez, y cerró el encuentro convirtiendo su primera bola de partido con un ace.

Sinner suma 27 victorias consecutivas sobre pista dura cubierta, su superficie favorita, y se hace con las riendas del grupo Björn Borg, en el que también tendrá que enfrentarse al alemán Alexander Zverev (#3) y al estadounidense Ben Shelton (#5).

El italiano ganó en 2024 el Masters de la ATP, encadenando cinco victorias consecutivas sin conceder ni un solo set. En esta edición de 2025 se juega terminar la temporada como líder del ránking mundial, ocupado por su gran rival, el español Carlos Alcaraz, quien lo ha derrotado en cuatro ocasiones este año. AFP