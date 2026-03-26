Carlos Alcaraz acepta un desafío de pádel con Sinner como dupla

“¿Sinner y yo contra Coello y Tapia en pádel? Ganamos nosotros, sin duda”, dijo Carlos Alcaraz, recientemente derrotado en el Masters 1000 de Miami por Sebastian Korda y que se quedó en el Miami P1 antes de regresar a Europa.

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El ganador de siete Grand Slam disfrutó del espectáculo del pádel y fue recibido por el presidente de la Federación Internacional de Pádel, Luigi Carraro, el CEO de Premier Padel, David Serrahima, y la leyenda Fernando Belasteguin, director del P1 de Miami.

Alcaraz compartió momentos con Agustin Tapia y Arturo Coello, luego con Mike Yanguas y Franco Stupaczuk, antes de sentarse en primera fila en la tribuna de autoridades junto al presidente Carraro para ver los partidos.

“Yo también me estoy acercando al pádel últimamente”, dijo el líder del tenis mundial que consideró que jugadores como el búlgaro Grigor Dimitrov o el alemán Alexander Zverev serían jugadores de tenis que brillarían en pádel.

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“Sin duda alguien con buen toque, por ejemplo Dimitrov. Pero también Zverev, quizá también por su altura y sus smashes”, dijo Alcaraz. EFE