Dani Vallejo buscará el título en Valencia ante Kecmanovic: a qué hora y dónde ver este domingo

Adolfo Daniel Vallejo avanzó este sábado a la final del Challenger 175 de Valencia al vencer de remontada al español Jaume Munar por 4-6, 7-6 (3) y 6-4.
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Una fantástica victoria obtuvo Dani Vallejo contra el local Jaume Munar para acceder a la instancia decisiva del certamen que se disputa en la ciudad española de Valencia que buscará el título cuando se enfrente el serbio Miomir Kecmanovic.
¿A qué hora juega Dani Vallejo la final?
El encuentro del paraguayo Daniel Vallejo está programado para disputarse en la cancha central y comenzará no antes de las 11:00, en un duelo que enfrentará ante uno de los jugadores más experimentados del circuito el serbio Miomir Kecmanovic.
Dónde ver la final
La final del Challenger 175 de Valencia se podrá ver via streaming a través del canal oficial de la ATP https://www.atptour.com/es/tournaments/valencia/2823/overview