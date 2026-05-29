El juvenil João Fonseca tumba al legendario Novak Djokovic en una batalla épica de cinco horas

París ha sido testigo de un relevo generacional histórico. En un partido que quedará grabado en los libros de oro del tenis sudamericano, el joven brasileño João Fonseca protagonizó una auténtica hazaña en Roland Garros: levantó dos sets en contra y derrotó al legendario Novak Djokovic este viernes en un duelo de tercera ronda que duró casi cinco horas.

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Sin dejarse doblegar después de un inicio de partido que le ponía las cosas muy cuesta arriba, Fonseca, de 19 años y número 30 del mundo, terminó ganando 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 a un adversario de 39 años y que tendrá que seguir esperando para lograr un histórico 25º título del Grand Slam, la obsesión que le persigue desde que conquistó el US Open en 2023.

Un cuadro abierto y propenso a las sorpresas

Exnúmero uno mundial y actualmente cuarto del ranking, la estrella serbia deja pasar una gran oportunidad en el torneo parisino. La caída de Djokovic se suma a la sorpresiva eliminación del número uno, Jannik Sinner, quien se despidió el jueves en segunda ronda a manos del argentino Juan Manuel Cerúndolo. Además, el certamen ya arrastraba la sensible baja del número dos, Carlos Alcaraz, ausente en esta edición del Abierto francés por una lesión.

De esta manera, Fonseca consigue el gran golpe de su por ahora corta carrera, batiendo por primera vez a un Top 5 mundial y, además, a un Djokovic por el que siente una enorme admiración. Su rival el domingo en octavos de final será el vencedor del duelo entre el noruego Casper Ruud (16º) y el estadounidense Tommy Paul (21º).

Crónica de una remontada antológica

El guion inicial parecía el de siempre. Nole había tomado los mandos del partido muy pronto, llevándose las dos primeras mangas con su efectividad de los mejores días en los momentos decisivos, demostrando su instinto para saber cuándo matar cada set. Sin embargo, el gigante empezó a tambalearse en la mítica arcilla francesa.

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Las primeras muestras de vulnerabilidad se empezaron a notar en el inicio del tercer set, donde el serbio cedió ya con su saque de entrada y tuvo que nadar contracorriente en una manga que Fonseca concluyó con paso firme mediante un ace y un sólido 6-3.

El cuarto set estuvo mucho más igualado y el brasileño logró despegarse casi al final para encadenar dos juegos seguidos. Al terminar ganando 7-5, Fonseca abrió de par en par la puerta al quinto y definitivo parcial, desatando la alegría de un público absolutamente entregado al espectáculo de la Philippe Chatrier.

En el último tramo del encuentro, las fuerzas estuvieron igualmente equilibradas. Djokovic sacó a relucir su chapa de campeón y llegó a ponerse 5-4, a solo un juego de sellar la victoria. Fue en ese instante crucial donde Fonseca mantuvo la mente fría: ganó con su saque para establecer el 5-5, concretó un quiebre determinante a continuación y terminó de sellar su triunfo con su propio servicio, cerrando un 7-5 apoteósico en la pista central de Roland Garros.