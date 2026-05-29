Roland Garros sancionará a Daniel Vallejo: ¿La razón?

Roland Garros y la Federación Francesa de Tenis respondieron a las declaraciones de Daniel Vallejo contra la mujer árbitro del partido de segunda ronda contra el Moïse Kouamé. “Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es muy difícil que una mujer pueda hacerlo”, había expresado el tenista paraguayo después de perder con el joven francés de 17 años.

“La competencia de los árbitros no se mide por su género, sino por su profesionalismo y su capacidad para arbitrar a un alto nivel. El resultado de un evento deportivo, sea positivo o negativo, jamás puede justificar ni excusar tales comentarios”, expresó el Gran Slam parisino, que condenó los dichos de Vallejo y anunció una multa para el número 71 del ránking ATP.

NOTICIA EN DESARROLLO