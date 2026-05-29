Vallejo pide disculpas tras la polémica en Roland Garros: “Aprenderé y mejoraré con esto”

El mejor tenista paraguayo de la actualidad, Adolfo Daniel Vallejo, utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas tras la controversia generada por sus expresiones hacia la jueza de silla durante su partido de segunda ronda en Roland Garros.

Lea más: ¡Roland Garros sancionará a Daniel Vallejo!: ¿La razón?

Vallejo, quien había conseguido avanzar a la segunda ronda del prestigioso certamen parisino antes de caer en un exigente encuentro de más de cinco horas frente al francés Moïse Kouamé, fue sancionado por la organización luego de sus declaraciones durante el desarrollo del partido.

Ante la repercusión del caso, el paraguayo decidió aclarar su postura mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram.

“Quiero aclarar que mis comentarios no tenían la intención con la que se han entendido. Tengo respeto por el umpire (juez de silla) y por el trabajo que hacen, después de una batalla de 5 horas estaba muy acalorado y con muchas emociones, pido disculpas”.

Asimismo, el joven tenista enfatizó que nunca responsabilizó a la jueza por el resultado adverso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“También quiero aclarar que no le eché la culpa de la derrota a ella, hizo un buen trabajo durante todo el partido. Aprenderé y mejoraré con esto”.

Vallejo también aprovechó el comunicado para expresar su respeto hacia el torneo y las autoridades del tenis francés.

“También tengo un gran respeto por Roland Garros, la Federación Francesa de Tenis y todos los involucrados en el tenis”.

Con este mensaje, el paraguayo busca dejar atrás un episodio que opacó parcialmente una destacada actuación deportiva en París, donde volvió a demostrar su crecimiento competitivo en uno de los escenarios más importantes del tenis mundial. Ahora, el enfoque del número uno nacional estará puesto en los próximos desafíos de la temporada y en seguir consolidando su ascenso dentro del circuito profesional.