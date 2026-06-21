Tenis
21 de junio de 2026 a la - 14:55

Noskova gana en Berlín e irrumpe en el top 10

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Redacción deportes, 21 jun (EFE).- La checa Linda Noskova ganó en tres sets a la cuarta jugadora del mundo, la estadounidense Jessica Pegula (6-4, 4-6 y 6-3) y logró el segundo título de su carrera, el primero en hierba, que le asegura un puesto entre las diez mejores del mundo.

Por EFE

Noskova, de 21 años, ahora la mejor jugadora de la República Checa en el ránking WTA, tardó dos horas en superar a Pegula, verdugo de la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka. Noskova, que eliminó a la española Paula Badosa en cuartos, añade el titulo de Berlín al único que tenía, el de Monterrey en el 2025, ambos de categoría 500.

La checa, que afrontaba la sexta final en su carrera, la primera en el 2026, acentuó su dominio particular contra Pegula a la que había ganado en dos de los tres partidos previos, ambos en pista dura, aunque la única cita en césped lo ganó la norteamericana

La final, que empezó con cinco horas de retraso debido al temporal sobre Berlín, alargó el buen momento de la jugadora checa, que alimentó sus expectativas en puertas del inicio de Wimbledon.