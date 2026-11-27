A punto de iniciarse 2027, el doctor Lasse Lempainen es el finlandés de moda. Pero, ¿por qué emergen cirujanos de renombre en este país de sólo 5,6 millones de habitantes?. Lempainen colabora en Ripoll Medical Group. El doctor Pedro Ripoll explica en EFE las causas de esta especialización en un país que cuenta con 18-19 habitantes por km2, una densidad baja en relación con la media europea.

Jannik Sinner ha encontrado en Finlandia la solución quirúrgica a una lesión que llevaba meses condicionando su temporada. El tenista italiano fue operado el pasado martes en Turku por el profesor Lasse Lempainen, uno de los especialistas internacionales de referencia en cirugía deportiva.

Su caso vuelve a poner el foco en un país que lleva décadas recibiendo a deportistas de élite en busca de tratamientos para lesiones complejas.

Sinner fue intervenido de la rodilla derecha por un problema en la banda iliotibial. La operación, llevada a cabo por Lempainen, abre un periodo de recuperación estimado inicialmente en unos tres meses, por lo que se perderá el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.

El desplazamiento del tenista hasta la localidad de Turku no es un caso aislado. Finlandia cuenta con una tradición consolidada en el tratamiento quirúrgico de lesiones musculares y tendinosas, especialmente aquellas que afectan a los isquiotibiales y al tendón de Aquiles.

El principal impulsor de esta escuela fue el doctor Sakari Orava, cuya reputación internacional creció tras intervenir a figuras del deporte como David Beckham y Marco van Basten.

Su trabajo se centró en las roturas tendinosas complejas y las lesiones musculares de gravedad, un ámbito en el que Finlandia fue ganando reconocimiento internacional.

"El doctor Lempainen es el discípulo mas destacado del doctor Orava, hizo su doctorado sobre el tratamiento de las lesiones de los isquiotibiales y fue primera asistente del doctor Orava en quirófano durante diez años", dijo el médico referente en medicina deportiva Pedro Luis Ripoll.

Su legado tiene continuidad en Lasse Lempainen, considerado por Ripoll Medical Group como su discípulo más destacado. El cirujano finlandés trabajó durante diez años como primer ayudante de Orava en quirófano y desarrolló su tesis doctoral sobre el tratamiento de las lesiones de los isquiotibiales, en la Universidad de Turku, en 2009.

Desde entonces, ha orientado su actividad hacia la cirugía de lesiones complejas de músculos y tendones. Efectúa alrededor de 350 intervenciones al año y es profesor adjunto de ortopedia deportiva en la Universidad de Turku desde 2018.

Su trayectoria incluye intervenciones a futbolistas de primer nivel como Ousmane Dembélé, Éder Militão, Ronald Araújo, Alejandro Balde, Marc-André ter Stegen, Dani Ceballos, Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini, Juan Cuadrado y Artem Dovbyk, según los datos facilitados por el grupo médico.

La actividad de Lempainen también tiene una conexión con España. El cirujano forma parte del cuadro médico internacional de Ripoll Medical Group, donde está al frente de la unidad de Músculo y Tendón.

Esta colaboración permite integrar su experiencia quirúrgica con los servicios de diagnóstico, seguimiento y rehabilitación que el grupo desarrolla en España. El modelo combina la intervención en quirófano con la investigación y un proceso de recuperación individualizado.

La coordinación entre cirugía y rehabilitación resulta especialmente relevante en el deporte profesional. La vuelta a la competición depende no sólo del éxito de una intervención, sino también de la adaptación de los plazos y las cargas de trabajo a cada lesión.

La experiencia finlandesa tiene, además, un recorrido anterior a la generación de Lempainen. El Ministerio de Asuntos Exteriores del país ya recogía en 2018 cómo deportistas internacionales viajaban hasta Turku (Finlandia) después de no encontrar soluciones satisfactorias en sus lugares de origen. La meca de la medicina deportiva lo llamaban.

Casi una década después, el caso de Sinner vuelve a situar a Finlandia en el mapa de la medicina deportiva internacional. Una especialización construida durante años alrededor de la investigación, la experiencia quirúrgica y el tratamiento de lesiones que pueden marcar la carrera de un deportista.