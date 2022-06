Hasta ahora, Itaipú transfirió 15% menos al Estado paraguayo que en el 2021

En el detalle informado por la binacional, indica que de enero a mayo del presente año, la entidad remesó US$ 82 millones por royaltíes y US$ 68 millones por cesión de energía al Tesoro Nacional.

Por su parte, la ANDE ingresó US$ 28 millones por el resarcimiento de las cargas de administración y supervisión; de acuerdo con el reporte de la Dirección Financiera, Margen Derecha, de la Binacional.

Señala que sólo en mayo de este año, los desembolsos por royaltíes alcanzaron US$ 17,3 millones, mientras que los pagos por cesión de energía equivalieron a US$ 15,2 millones y la ANDE percibió US$ 1,3 millones por resarcimientos; totalizando así US$ 34 millones las transferencias hechas por Itaipú al país en el quinto mes de 2022.

Lea más: Transferencias de Itaipú al Fisco se redujeron un 17% en el primer cuatrimestre de este año

En cambio, de enero a mayo de 2021, la entidad había remesado US$ 93,2 millones por cesión de energía y US$ 90,5 millones por royaltíes. Entretanto, a la ANDE había transferido US$ 26 millones por resarcimiento de las cargas de administración y utilidades, según el reporte de la Binacional del año pasado.

En lo que corresponde solo a las transferencias de mayo del 2021, los royaltíes totalizaron US$ 17,6 millones.