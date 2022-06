Facturas falsas: supuestos involucrados declararon ante la Fiscalía

El fiscal Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), dijo este jueves a ABC que tres personas ya participaron de la audiencia indagatoria, que existen elementos de sospechas sobre la participaron de algunos en la falsificación de los comprobantes y otros sostienen que no sabían del caso y que habrían sido engañados.

Cabrera expresó que deberán determinar si hubo o no dolo en la conducta de los indagados en el esquema de defraudación, en la medida que avance la investigación sobre el caso denunciado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda.

Adelantó que en la próxima semana se estarán verificando los documentos incautados con Tributación, durante los allanamientos realizados en Asunción y ciudades del departamento Central.

Denuncia de la SET

La SET en el marco de la investigación denominada “Facturación 3.0″ detectó un esquema de defraudación al fisco que involucraría a 22 empresas fantasmas que habían proveido 3.744 facturas falsas a un total de 472 contribuyentes, para evadir impuestos.

La denuncia presentada ante el Ministerio Público habla de que el monto de facturación es por un total de G. 110.909 millones (US$ 16,1 millones al cambio vigente), pero luego de los ocho allanamientos efectuados por el fiscal Cabrera, se encontró más facturas falsas por valor de G. 50.000 millones (US$ 7,2 millones), lo que llevaría finalmente el monto total a una facturación de más de G. 160.000 millones (US$ 23,2 millones).

Los comprobantes falsos eran utilizados por los contribuyentes involucrados en el esquema para abultar sus costos y evadir el pago de los impuestos, que según la SET podrían ser recuperados por el fisco entre US$ 18 millones a US$ 20 millones en concepto de impuestos y multas.

El viceministro de la SET, Óscar Orué, señaló a ABC el último martes que las facturas falsas utilizadas costaban en el mercado negro entre 3% a 5%, dependiendo del monto. Por ello, indicó el negocio para el que compraba las facturas era que cargaba en su contabilidad para abultar costos y evadir los tributos.

Utilizó 606 facturas

En la denuncia de la SET aparecen datos llamativos, como por ejemplo que una de las empresas investigadas por Tributación utilizó 606 facturas falsas por un monto de más de G. 53.574 millones (US$ 7,7 millones) para evadir el pago de los impuestos; mientras que una sola persona proveyó 879 facturas falsas por un monto de G. 17.830 millones (US$ 2,5 millones), en el periodo entre 2019 y 2021.

Aunque la SET ni la Fiscalía dieron nombres de las personas o empresas investigadas, fue de publico conocimiento el allanamiento de la empresa Engineering SAECA, conocida como la “superproveedora” del Estado, beneficiada durante este gobierno de Mario Abdo Benítez con numerosos contratos públicos.

El vicepresidente de la referida firma, Andrés Campos Cervera, deslindó responsabilidad y afirmó que no son objeto de la investigación, sino que se trata de un tercero que es contratado por la empresa, además de indicar que colaboran con la investigación que realiza la Fiscalía y la SET.

