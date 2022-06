¿Buscás una tarjeta de billetaje en el centro de Asunción?: tendrás que recorrer mucho

Un caso en particular señala que de un día para otro, su tarjeta dejó de funcionar. Pasó momentos muy desagradables y tuvo que pedir ayuda, con el famoso: ¿Alguien podría pagarme el pasaje y le devuelvo en efectivo?. Tal es así que esta persona consiguió viajar, gracias a un “buen samaritano”. Esa tarjeta pasó por varios buses, para comprobar si era o no un problema del validador del bus, o del propio plástico. El mensaje que aparecía en la máquina era, “tarjeta incompatible” y “tarjeta no inicializada”.

Luego de llamar al call center de la empresa Jahá, le dijeron al usuario, que probablemente la tarjeta fue dañada, y que por eso habría dejado de funcionar. Comienza en ese momento, una búsqueda incesante por casi todo el microcentro capitalino.

Recorriendo a pie, las calles Azara y Cerro Corá, por varias cuadras, el afectado, preguntó en cada local de Aquí Pago o Pago Express y en la mayoría, le manifestaban que hace varios meses pedían a los proveedores de Jahá y Más, y que simplemente no les traían para la venta.

Incluso, la persona indagaba por varias farmacias que están en las intersecciones o esquinas, desde la calle Estados Unidos, hasta Independencia Nacional, sin resultado positivo.

Por el azar de la vida o esos momentos en que aparece como una “luz”, dos persona le indicaron que un quinielero sí vendía, pero que se fue a almorzar. Otra bondadosa mujer, le indicó que vaya a la vuelta de su puesto de boca de cobranza, y en la esquina de Azara y Antequera, y por fin, obtuvo una tarjeta.

Puede faltar en algunos puntos, pero no en todos, dicen desde Jahá

César Ruiz Díaz, titular del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), y a su vez accionista de Jahá, admitió a ABC, que puede darse una escasez en la localización de los plásticos, pero no es generalizada.

Sostuvo que no recibió denuncias de faltante en el mercado, y que hacen constantemente un control del stock en los locales como Aquí Pago, o Pago Express. Reconoció que podrían faltar en uno o dos comercios, pero no en todos.

Atribuye también la denuncia de los usuarios, a que la pandemia afectó la provisión de los chips a los países que confeccionan las tarjetas. “Se construye en México, luego una empresa China fabrica y tanto en Argentina y Brasil se generan”. Después llegan a Paraguay para su chequeo y posterior distribución a la venta.

Según explicó, este 20 de junio llegarán cien mil tarjetas Jahá al país, y que la ultima partida que arribó fue de 156 mil, el 30 de marzo. El 5 de mayo llegaron otras 44 mil.

Confirmó que hay avivados y que venden las tarjetas más caras

Ruiz Díaz enfatizó que el precio oficial es de G. 25 mil, pero dijo que existen “avivados”, que las venden por encima de ese valor. El caso que les comentábamos, compró una tarjeta a G. 28.400, y le comentaron que tenía un pasaje diferencial incluido.

Agregó que el plástico nuevo, tiene G. 3.400 cargado para un viaje, y además un pasaje a crédito. Al respecto, el vocero aconsejó que las víctimas deben denunciar a los avivados, y lo pueden hacer ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco).

Escasez del chip inteligente, según Más Tarjeta

ABC también consultó con la otra proveedora de billetaje, Más Tarjeta, y su gerente Alan Huespe, afirmó que hay una problemática por la escasez del chip inteligente a nivel mundial. Tampoco tienen reportes de faltantes de su tarjeta en el mercado paraguayo.

Detalló que actualmente hay 60 mil tarjetas de esta marca en circulación y que permanentemente hacen un monitoreo de los puntos de ventas como supermercados, practipago, y los quinieleros. Esto, para reponerles rápidamente, aseguró Huespe.

En cuanto al costo, Huespe mencionó que la venta al público de cada tarjeta Más, es de G. 15 mil, e incluye un pasaje para el bus diferencial, y uno de “emergencia”.

La última partida importada fue de 120 mil plásticos, entre los meses de diciembre y enero últimos.

