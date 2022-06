Itaipú desembolsó US$ 15 millones a ANDE, de US$ 140 millones previstos

En el marco del convenio Itaipú - ANDE, firmado en febrero del 2021, del total previsto de los US$ 203 millones, el año pasado la empresa eléctrica estatal recibió US$ 20 millones. En tanto, este año, que según el cronograma del citado acuerdo la binacional debe desembolsar a la ANDE otros US$ 40 millones, recién remesó US$ 15 millones la semana pasada.

Sin embargo, nada aún se pagó de los otros US$ 100 millones que la entidad también comprometió para la ANDE, en mayo del año pasado.

“De acuerdo al cálculo que nosotros realizamos, que hizo la Itaipú, teniendo en cuenta sus compromisos, con la tarifa intermedia es factible cubrir el 100% de los 140 millones de dólares previstos para este año”, explicó el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, al ser consultado acerca de estos desembolsos.

Recordó que los US$ 100 millones que fueron aprobados el 28 de mayo del 2021 eran para este año, en tanto que los US$ 203 millones estaban previstos que se desembolsen en cinco años.

Tarifas y compromisos

El Ing. Sosa también se refirió a la proyección de la tarifa de Itaipú que se realizó en octubre del 2020, para el 2022, que indicaba el precio de la potencia a US$ 18,75 el kW-mes, pero que no contemplaba los citados compromisos que la binacional asumió en el 2021.

“Esa fue una proyección, pero cuando se hizo eso no estaba este compromiso. Ellos (Brasil) están pagando US$ 18,95 el kW por mes, a cuenta; tampoco es lo que inicialmente estaba en esa proyección”, indicó.

Aunque lo que paga ahora Brasil no es igual a lo que el Comité de Estudios para Evaluación del Costo Unitario de Servicio de Electricidad de Itaipú (Cecuse) proyectó, con dicha cifra aún no se cubren los montos comprometidos con la ANDE.

“De acuerdo al análisis que realizamos, con una tarifa intermedia, es decir, entre US$ 18,95 (que paga actualmente Brasil) y US$ 22,60 (que paga Paraguay), sí cubriríamos los compromisos aprobados en el Consejo de Administración con la ANDE, que sería US$ 20,7 el kW mes, aproximadamente. Pero todavía no se definió eso”, especificó el Ing. Sosa.

Conversaciones

Después de la reunión en Foz de Yguazú, ciudad del vecino país, entre los presidentes Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro se está conversando constantemente a nivel del Directorio para llegar a un acuerdo respecto a la tarifa.

Una vez acordado, el Directorio debe emitir una resolución, que luego pasa al Consejo de Administración. Este último se reunirá nuevamente el próximo martes, 28 de junio.

“Se está trabajando para tener un acuerdo antes de esa fecha. Están sobre la mesa todas las opciones”, acotó.

De dónde vienen los millones

El proyecto denominado “Fortalecimiento y modernización del sistema eléctrico paraguayo” es por el cual la ANDE recibirá una cooperación no reembolsable de Itaipú de US$ 203 millones. Asimismo, el Consejo de Administración de la binacional autorizó el 28 de mayo de 2021 una transferencia de US$ 100.000.000, de cooperación con la ANDE.