Emblemas siguen con el jaque de aumentar precios

Un vocero de la Distribuidora de Combustibles y Asociados del Paraguay (Dicapar), Guillermo Parra, dijo ayer que cada emblema haría el ajuste de los valores de sus productos en las próximas semanas, ya que el stock que están comercializando actualmente es de marzo (de hace tres meses). “El stock se está renovando y ya son con los precios fluctuantes de estos días; indefectiblemente deberán realizar los ajustes”, expresó. Con relación a los nuevos precios, evitó brindar declaraciones.

“Dicapar es el único gremio de combustibles que no está sumariado por la Comisión Nacional de Competencia (Conacom), ante la sospecha de que los competidores acuerdan el valor de sus productos en conjunto. De hecho, no lo sé, no es una cuestión que se fija en el gremio”, refirió. Los emblemas socios de ese gremio son: Shell, Puma, Petromax, Puma, Copetrol y Petrobras, estos don últimos del mismo dueño, Blas Zapag (bajo investigación por Conacom por incumplimiento de condiciones por concentración de empresas en el mercado, lo que le permitiría tener una posición dominante).

Desde la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa), el presidente de la misma, Miguel Corrales, señaló que el gremio no dispone de una confirmación oficial referente al monto que estarían alzando en sus productos en las gasolineras ni de alguna fecha tentativa para la próxima suba de valores. Además, precisó que también dependerá mucho del stock de cada emblema pero que la diferencia con el precio internacional ya está hoy en G. 2.000, aunque el incremento a nivel local sería de aproximadamente G. 1.000.

En cuanto a la disponibilidad actual de productos, los gremios informan que no disponen de ese dato debido a que cada empresa distribuidora la tiene.

Se intentó conocer al respecto con los funcionarios de la Dirección de Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), pero no hubo retorno.

Corrales señaló que, lastimosamente, los precios internacionales están al alza. Es por eso que en el mercado se está con el constante “jaque” de ajustes de precios en cada semana, manifestó.

Revisión continua de precio

“Pero no se debe crear un pánico innecesario. Hace un mes ya está instalado. Este tema del precio del combustible va a estar instalado todavía mucho tiempo. Va a ser una conversación constante el tema de la suba porque también se viene una restricción con el tema diésel”, añadió Corrales.

No obstante, aseguró que el constante “cháke” dentro de todo es positivo pues no llega a confirmarse aún ningún incremento. “Para tranquilidad del consumidor, esta postergación y especulación es algo beneficioso para él porque la competencia se está cuidando”, reflexionó.

Por su parte, Petropar, que tiene el 15% de participación en el mercado, todavía no aumenta sus precios. Hoy se espera el informe de sus ajustes, que serían aplicados desde mañana, viernes.