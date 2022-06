Tarifa eléctrica para la criptominería se definiría este mes, anuncia ANDE

La ampliación del Pliego de Tarifas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) con la incorporación del grupo de consumo intensivo especial, que incluye a los usuarios que utilizan la energía eléctrica para procesar datos, proveer servicios de almacenamiento de información, incluyendo minería de criptoactivos, blockchain, token y data centers, abastecidos en muy alta tensión (220 kV), alta tensión (66 kV) y media tensión (23 kV) sigue en proceso de definición.

Es decir, la tarifa para la criptominería, para los que están instalados y los que podrían instalarse en niveles de tensiones citados, podría darse a conocer ya a finales de este mes, según el titular de la ANDE, ingeniero Sosa.

“Oportunamente vamos a tener la tarifa para criptomonedas, está en proceso de definición en el Ministerio de Obras Públicas, pero podemos adelantar que será en dólares, vamos a solicitar que se pague adelantado y con una medición remota de todos los clientes”, indicó.

Agregó que se considerará a partir del 80% del factor de carga, que las instalaciones son de consumo intensivo para la minería de criptoactivos.

El presidente de la empresa estatal reconoció que no se sabe cuántas criptominerías están operando ya hoy en el país porque entran en el sistema como cualquier otro cliente industrial, pero que con la tarifa específica, se va a regularizar todo lo existente y entrarán los nuevos suministros con las nuevas condiciones. “Vamos a llevar en cuenta el factor de carga, algo que tenemos, y vamos a poder controlar en forma remota el sistema de medición de consumo de los clientes de criptominería. Creo que saldría este mes, espero que así sea”, dijo.

Extra alta tensión

Por otra parte, recordó que para la oferta de los 1000 MW de potencia en 500 kV de tensión todavía no hay tarifa. “El pliego de bases y condiciones estaría listo en julio, como meta”, informó. Al mismo tiempo recordó que 23 fueron las empresas que se mostraron interesadas en adquirir potencias elevadas, aclarando que para esto se tendrá otra tarifa, distintas a la que está por definirse en muy alta, alta y media tensión.

“No hay que confundir, la tarifa para criptominería es hasta en 220 kV de tensión, mientras que los 1000 MW que queremos ubicar será en 500 kV”, señaló.

Cabe recordar que según el empresario y asesor técnico del Equipo Negociador del Anexo C del Tratado de Itaipú, el ingeniero Guillermo López Flores, la criptominería es un cliente ideal para nuestro sistema eléctrico.

Ventajas para el sistema eléctrico

El Ing. Guillermo López Flores, que se encuentra asesorando a una compañía de criptominería y data centers, destacó que con este tipo de inversiones la ANDE no gastaría nada en infraestructura; además que el contrato sería en dólares y que no habría desfasaje cambiario pues es moneda de pago a la Itaipú. Asimismo, sostiene que no habría más problema de atraso en el cobro (hoy de US$ 300 millones aproximadamente), porque se paga por mes adelantado más póliza de caución por un año de consumo.

