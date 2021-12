ANDE pretende cobrar más a “mineros” de criptomonedas, porque usan mucha energía pero no generan empleo

Recordó que está en proceso una nueva ley, que actualmente tiene la media sanción de la Cámara de Senadores, y que irán viendo la posibilidad de la instalación de estas industrias electrointensivas en forma legal en Paraguay.

Adelantó que la tarifa para este tipo de actividades será más cara, “porque lastimosamente no capta mano de obra y de alguna manera debe dejar algún beneficio para el país”. Para ello, comentó que la institución a su cargo está trabajando con el Ministerio de Hacienda.

“Desde el punto de vista del uso de energía eléctrica, no tendríamos inconvenientes, simplemente hace falta ajustar la estructura tarifaria”, aseguró hoy en la entrevista que le fuera realizada en ABC Cardinal.

Lea más: ANDE advierte sobre “industrias” que se instalan en el país y consumen hasta 100 MW

Explicó que no está establecida una estructura tarifaria para criptomonedas a gran escala. Y que cuando se instalan en un lugar donde solicitan el suministro de energía eléctrica, la ANDE habitualmente no solicita para qué actividad específica es. “En este caso, sé que existen (en el país) pero en menor escala”, apuntó.

Asimismo, el Ing. Sosa mencionó que esta nueva estructura tarifaria para las minerías de criptomonedas, de las cuales el Bitcoin es el más popular y conocido, podría estar en uno o dos meses más, teniendo en cuenta que dicho proceso para la aprobación depende también de otras instituciones. “De nuestra parte, tenemos la propuesta”, agregó.

Lea más: Resaltan importancia para la economía del proyecto de ley que busca regular el uso de criptomonedas en Paraguay

Proyecto de ley

Cabe recordar que el jueves 16 de este mes, la Cámara de Senadores sancionó con modificaciones el proyecto de Ley “Que regula la industria y comercialización de activos virtuales – criptoactivos”. La iniciativa plantea la regulación principalmente de la actividad de minería de estos activos virtuales, estableciéndose como “industrias electrointensivas”. Tanto el Banco Central del Paraguay (BCP), como la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y otras instituciones pidieron más debate sobre el proyecto.

Lea más: Sin venia de entes reguladores, Senado aprueba ley que regula criptomonedas

Asimismo, una de las modificaciones introducidas al proyecto corresponde al Art. 8º, en el que se agregó como requisito para las empresas que se instalen cerca de las subestaciones de la ANDE, a fin evitar pérdidas en la transmisión de energía. También se estableció que el uso del servicio de la ANDE para el usufructo de energía sea mediante un sistema prepago.

Qué dice el BCP

El BCP advirtió el lunes último a los inversionistas y al público en general que las criptomonedas, al no ser emitidas por un Banco Central, no tienen curso legal ni fuerza cancelatoria alguna. Sin embargo, por otra parte, por Resolución No. 7/21, aprobó un reglamento para creación de un Grupo de Trabajo sobre Moneda Digital del BCP (CBDC por sus siglas en inglés), con el objeto de monitorear las diferentes iniciativas a nivel internacional, así como analizar las implicancias de una eventual implementación de algún tipo de moneda virtual por parte de la misma banca matriz.

Una moneda digital emitida por el BCP podría proporcionar un dinero complementario al público, adhiriendo al desarrollo del sistema de pagos nacional, siempre que se preserve la seguridad de las transacciones, indicaba en un comunicado. Y añadía que una moneda CBDC podría ser un medio de pago seguro en sintonía con una digitalización más amplia de la vida cotidiana de las personas, con las ventajas de la tecnología y sin los riesgos asociados a las criptomonedas privadas.

Lea más: Criptomonedas no tienen curso legal, advierte el BCP

Mineras “ilegales”

En marzo de este año, mediante la intervención a la Agencia Regional Alto Paraná de la ANDE, verificaron 16 clientes que se dedican a la minería de bitcoins en la región este del país, de los cuales cuatro presentaron irregularidades por fraudes, según el informe del procedimiento.

Entonces, los interventores explicaron en el documento de intervención que la minería de criptomonedas está en auge en Alto Paraná, y que requiere de un elevado consumo de energía eléctrica, porque son cientos o miles de procesadores ultra potentes que trabajan prácticamente 24 horas al día para realizar transacciones de la moneda virtual o criptomoneda descentralizada. Estos procesadores deben realizar millones de cálculos y procesos algorítmicos que tras una determinada cantidad de procesos y resultados obtenidos, se genera una criptomoneda.

El elevado consumo de energía y su incidencia en la estructura de costos de este tipo de usos, y la casi nula formalidad como actividad económica activa, hacen que estas instalaciones recurran con mucha frecuencia a la utilización de mecanismos fraudulentos de consumo, o de evasión de deudas, buscando evadir los costos asociados, y su visibilidad y formalización con el Estado, relataron los interventores al referirse a este sector.

Lea más: ANDE detecta fraudes cometidos por minerías de bitcoin en el Este