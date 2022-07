Mipymes: “no sabemos en qué país vive el presidente, no recibimos los créditos blandos”

En su informe de gestión anual presentado ante el Congreso Nacional, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, resaltó el protagonismo de las micro, pequeñas y medianas empresa (mipymes) y su relevancia como generadora de empleos. Esto en el contexto de los efectos de la pandemia y la crisis económica del país.

Destacó el financiamiento a mipymes a través de las líneas de crédito de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y del fideicomiso del Banco Nacional de Fomento (BNF). “La medida de financiamiento abarca un fondo de largo plazo para la inversión privada la cual es canalizada a través de la banca pública de primer y segundo piso. Las mipymes accedieron a créditos en condiciones financieras accesibles y se fortaleció el Fogapy”, detalla el reporte presidencial.

Al respecto, Guillermina Coronel, de la Asociación de Industrias Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Asomipymes), se preguntó a qué créditos blandos se refería Abdo Benítez. “Nosotros no recibimos créditos blandos. No sé a qué país se refiere el presidente. Al contrario, nuestros créditos son a un año de gracia, 24 meses o cinco años de financiación, y eso no es un crédito para fomentar la economía. Está equivocado”, afirmó.

También recordó la baja ejecución del fideicomiso, de apenas US$ 20 millones, y que se tuvo que realizar diversos reclamos para ajustar detalles, a fin de que los destinatarios puedan accedan a los recursos. Aún así, es excesiva la burocracia.

Por otra parte, Coronel observó que el sector necesita políticas públicas y no “remiendos”. Hasta ahora no pueden reactivar la economía”, sostuvo.

Arami O’hara, referente de empresas de gastronomía lamentó la competencia desleal que se da entre las empresas formales e informales, ya que las legales deben asumir más costos con el incremento del valor del sueldo. “Mensualmente una empresa en realidad invierte entre salario, previsión de aguinaldo y vacaciones y el porcentaje que debe aporte al seguro social, más de G. 3.000.000, en base al salario vigente”, dijo. Añadió que el valor del cálculo aumenta al agregar horas extras y bonificación familiar.

Abdo Benítez indicó que con la vigencia de la personería jurídica de Empresas por Acciones Simplificadas (EAS), dirigida especialmente a emprendedores y mipymes, se estimaba que ayudaría a formalizarlos. Sin embargo, la percepción de referentes del sector es que hay más informalidad que antes de la pandemia.

Se estima que es una consecuencia de la quiebra de miles de empresas en pandemia y el aumento del desempleo, que derivó a la gente a autoemplearse vendiendo productos y servicios, sin que implique que sea formal. Esta situación genera una competencia desleal para las mipymes legales y que deben asumir más costos.