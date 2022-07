Abdo Benítez dice que hay prudencia en gestión de la deuda pública

El presidente Abdo Benítez en su informe de gestión abarca diversos aspectos desarrollados en estos cuatro años de gobierno, como seguridad y defensa, economía, salud, educación, inversiones en infraestructura, energía y otros.

La economía es uno de los puntos abordados y este capítulo, abre señalando que “el manejo prudencial de las finanzas fue un elemento clave para mantener la estabilidad macroeconómica y terminar el ejercicio 2021 con un déficit menor al inicialmente proyectado”.

Sostiene en cuanto a deuda pública, que la gestión “sigue siendo prudente”, que durante el año 2021 el nivel fue de 35,1% del PIB (US$ 13.631 millones).

Este monto, señala el informe, representó un incremento de sólo 1,3% del PIB con respecto al cierre del 2020, año en que la deuda se incrementó en 10,9% del PIB, debido principalmente al impulso fiscal en medio de la pandemia. “Por otra parte, la deuda de la Administración Central fue de 31,3% del PIB en el 2021 (USD 12.140 millones)”, menciona el informe.

Analistas y FMI advirtieron sobre deuda

A pesar de que el presidente de la República califica de prudente la gestión, analistas locales vienen señalando desde hace un tiempo que el nivel de endeudamiento ya supera el tope prudencial, por lo que piden ponerle un freno y reducir el déficit fiscal.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), incluso, en su ultimo informe sobre las consultas del Artículo IV, advierte que las políticas fiscales contracíclicas implementadas desde 2019 mitigaron el impacto de los shocks, pero también aumentaron la deuda pública y agotaron las reservas fiscales.

La entidad recomienda para proteger la credibilidad, volver al tope de déficit fiscal, aumentar la eficiencia del gasto público, incrementar la recaudación e intensificar reformas estructurales, entre otras medidas.

El informe al mes de mayo del Ministerio de Hacienda da cuenta que el saldo de la deuda pública asciende a US$ 14.374 millones, lo que equivale al 35,8% del PIB. De esto, a la Administración Central le corresponde US$ 12.777 millones, que representa 31,8% del PB y a las Entidades Descentralizadas, US$ 1.596,9 millones, que equivale al 4% del PIB.

Aunque esta última parte de la deuda lo pagan las entidades descentralizadas con los recursos que generan con el servicio, están garantizadas por el Tesoro Público y si las instituciones no pueden cumplir, Hacienda deberá encargarse de pagar.

En lo que va del gobierno de Abdo Benítez, partiendo desde 2018 a mayo de 2022, los compromisos con organismos financieros internacionales, tenedores de bonos e inversionistas aumentaron US$ 6.333,1 millones.

La prudencia señalada por el presidente va en línea con lo que Hacienda defiende, de que el nivel razonable es del 40% del PIB, como lo plantea establecer en el proyecto de ley que modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal que está a consideración del Congreso.

Crecimiento y déficit fiscal

El informe también menciona que el 2021 presentó señales positivas de recuperación económica, con un apuntalamiento a los sectores más afectados por la pandemia a fin de iniciar el proceso de recuperación, en el cuarto trimestre 2021. “En ese sentido, el Producto Interno Bruto (PIB) trimestral registró una variación interanual positiva de 0,6%, acumulando un crecimiento del 4,2 % al cierre del año”, agrega.

En cuanto al escenario fiscal, “muy impactado por la pandemia que arrojó un déficit fiscal del 6,1% con respecto al PIB en 2020, cerró el 2021 con un déficit de 3,7 % del PIB por debajo del 4% establecido en la Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021″.

Sostiene que esto se debió “mediante el compromiso del gobierno hacia una reducción gradual. En este sentido, a pesar de las dificultades que se presentaron, la política fiscal ha sido prudente y se ha logrado dentro del escaso margen fiscal, mantener los gastos prioritarios en salud y el nivel de inversión en infraestructura”.

Añade que el nivel de inversión pública para el 2021 se encuentra en torno al 3,0% del PIB, superior al promedio de años anteriores, sin considerar el nivel récord que se alcanzó en el año 2020 con las medidas tomadas para reactivar la economía.