Mario Abdo: “No humillé a la función pública poniéndola al servicio de corporaciones o grupos mafiosos”

De manera virtual y muy extensamente, Mario Abdo Benítez dio ante el Congreso Nacional su cuarto informe sobre su gestión al frente del Poder Ejecutivo, abordando múltiples temas, pero con más destaque hacia la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, con los distintos operativos referentes o vinculados.

Aparente mensaje a Cartes

En la primera parte de su exposición hizo una aparente alusión a su antecesor -Horacio Cartes- aunque sin nombrarlo directamente. “Es el momento de reafirmar que no busqué cooptar ninguna institución para evitar el control sobre mi gobierno; así como no me entrometí en las cuestiones propias de la justicia”, refirió.

Agregó además que durante su gestión tampoco tuvo injerencia en otros poderes para “incidir en la elección de autoridades de organismos ajenos al Poder Ejecutivo”.

En la misma línea, señaló que “no humillé a la función pública, poniéndola al servicio de corporaciones o grupos mafiosos; así como no aproveché información privilegiada del Estado para alimentar los negocios particulares de nadie”.

Salud

Por otra parte, Abdo Benítez habló de 46 nuevas Unidades de Salud de la Familia (USF) durante su gestión. No obstante olvidó que en estos centros asistenciales apenas se da una atención primaria y que son muchos los pacientes en estado grave que por falta de medicamentos, atención especializada, ambulancia para traslados y déficit de camas de internación fallecen sin conseguir atención médica de calidad.

Sobre la disponibilidad de camas de terapia intensiva aseguró que el número de lugares para cuidados críticos en el territorio nacional aumentó a 771 durante su gobierno. Está cifra sigue siendo insuficiente para la demanda actual, situación que obliga a un sinnúmero de pacientes así como al Ministerio de Salud a tener que recurrir a amparos judiciales para la atención en sanatorios privados. No olvidemos que durante los últimos meses, la falta de camas pediátricas fue una constante.

Asimismo, Marito mencionó también que las atenciones de la Unidad Móvil de Salud Mental, actualmente llegan a localidades con alta demanda de pacientes con nula o escasa cantidad de profesionales para el abordaje de patologías mentales, que van en alarmante aumento desde que comenzó la pandemia del covid-19.

No obstante, justamente ayer los psicólogos del país se manifestaban frente al ministerio de salud exigiendo mejores condiciones laborales y la aprobación de una Ley de Salud Mental.

En su presentación Marito mencionó además la provisión de medicamentos e insumos y más de G. 1.569 billones invertidos para la adquisición y provisión en las 18 regiones sanitarias. Sin embargo, a diario, quienes consultan en los hospitales públicos del país se ven obligados a realizar gastos de bolsillo por la falta de medicamentos e insumos, algunos incluso de los más básicos del vademécum sanitario.

Gestión COVID-19

Sobre su gestión en la provisión de vacunas contra el covid-19, el presidente mencionó que 55.000 personas han requerido de internación a causa del virus y que se llevaron adelante esfuerzos interinstitucionales importantes para consolidar el crecimiento de la capacidad del sistema público de salud.

Mencionó por ejemplo, 31 pabellones de contingencia habilitados como acción estratégica. No obstante, muchos de estos espacios construidos durante el periodo más crítico de la pandemia, nunca fueron utilizados. Otros carecían totalmente de elementos sanitarios o recursos humanos para enfrentar la demanda.

Marito resaltó además que se suscribieron convenio con 42 sanatorios del sector privado, a través de los cuales se atendió a más de 4.000 pacientes diagnosticados con covid-19, con una inversión mayor a G. 472.051.865.801.

Olvidó sin embargo, que durante varios meses estos sanatorios del sector privado imploraron al Gobierno por la afectividad de los pagos y que hasta la fecha, existe una deuda con el sector privado.

“Se pudo ver un Ejecutivo deferente con los demás poderes del Estado, a pesar de haber lidiado con uno de los capítulos más trágicos de la historia de la humanidad, la pandemia de Covid-19″, expresó.

Provisión de vacunas

En relación a la provisión de vacunas contra el covid-19, precisó que en el 2021 se han recibido más de 9.000.000 de dosis, siendo compradas por el gobierno 5.469.100 vacunas y recibió vía cooperación 4.012.178.

La cifra no solo deja en evidencia que el gobierno nacional no supo negociar eficazmente la adquisición de vacunas a través de los canales adecuados, sino también que desde el primer momento se valió de las donaciones para dar respuesta al clamor de miles de paraguayos que pedían ser dosificados a tiempo.

La falta de biológicos en tiempo y forma propició no solo la hospitalización de miles de enfermos, sino también la muerte de más de 15.000 personas que fallecieron sin poder acceder a las vacunas antiCOVID.

De igual manera, anunció además que se prevé para este año la recepción de 5.500.000 dosis contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, no consideró que entre este mes y agosto estarán venciendo unas 600.000 vacunas, equivalente a una pérdida superior a los US$ 3 millones.