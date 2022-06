La deuda pública asciende a US$ 14.374 millones

En lo que va del año los compromisos del país se incrementaron US$ 742,7 millones con relación al saldo de diciembre del año pasado, cuando el monto había llegado a US$ 13.631,3 millones y representaba en ese entonces 33,8% del PIB.

En enero se sumó deudas por US$ 174,6 millones, en febrero US$ 95,7 millones, en marzo US$ 159,2 millones, en abril US$ 63,1 millones y en mayo se registró el mayor monto en lo que va del año de US$ 250,1 millones.

Las deudas fueron contraídas a través de préstamos de organismos financieros internacionales, la colocación de bonos del Tesoro en el mercado nacional e internacional, así como por la vía de inversiones ejecutadas en el marco de lo que dispone la Ley N° 5074/13, más conocida como “llave en mano”.

El informe detalla que el mayor endeudamiento es producto de la colocación de bonos, que suma US$ 7.948 millones (55,3%); luego están los préstamos de organismo multilaterales y agencias de gobiernos, por US$ 5.957,9 millones (41,4%); y a través de la ley “llave en mano”, US$ 468 millones (3,3%).

De este modo, a mayo la deuda se situó en US$ 14.374 millones y de este total, a la Administración Central (conformada por instituciones componentes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, la Contraloría y otros organismos del Estado) le corresponde US$ 12.777 millones (31,8% del PIB); y a la Entidades Descentralizadas (empresas públicas, entes autárquicos y autónomos, entidades financieras oficiales, entre otros), le corresponde US$ 1.596,9 millones (4% del PIB).

Los compromisos de la Administración Central se pagan con recursos genuinos provenientes de la recaudación tributaria y con operaciones de “bicicleteo” o emisión de nuevas deudas. En tanto, de las Entidades Descentralizadas con los recursos que generan las instituciones mediante el servicio que prestan, pero su cumplimiento está garantizado por el Tesoro Público.

Advertencia del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de conclusión sobre las Consultas del Artículo IV, que dio a conocer la semana pasada, advierte que las políticas fiscales contracíclicas implementadas desde 2019 mitigaron el impacto de los shocks, pero también aumentaron la deuda pública y agotaron las reservas fiscales.

Ante este panorama recomienda para proteger la credibilidad volver al tope de déficit fiscal, aumentar la eficiencia del gasto público, incrementar la recaudación e intensificar reformas estructurales, entre otras medidas.

El gobierno, a través de Hacienda, está implementando el plan de convergencia para retornar al tope de déficit y el esquema consiste en reducir el déficit cada año, para este ejercicio se prevé cerrar en 3% del PIB, el próximo año en 2,3% y, finalmente, en 2024 llegar al tope de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El Fondo, sin embargo, señala que existen riesgos para el cumplimiento por las demandas de aumentos salariales y varios proyectos de ley que se estudian actualmente en el Congreso (en relación a los proyectos que aumentan gastos y disminuyen los ingresos).

Hoy subastarán bonos

Dentro del programa de endeudamiento previsto para este año en el presupuesto, Hacienda buscará esta mañana colocar a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) bonos del Tesoro por valor de G. 110.000 millones (US$ 15,9 millones), lo que se estima será la última operación debido a la elevada tasa de interés que pretenden los inversionistas locales (bancos y financieras).

La subasta incluye cuatro series de bonos: G. 16.000 millones, a 7 años de plazo y tasa de interés del 7,75%; G. 24.000 millones a 10 años de plazo y tasa de interés del 7,80%; G. 34.000 millones a 15 años de plazo y tasa de interés del 8,00%; y G. 36.000 millones a 20 años de plazo y tasa de interés del 9,90%.

El plan de Hacienda, plasmado en un proyecto de ley que está a consideración del Senado, es que el remanente de la emisión de bonos por US$ 140 millones previsto inicialmente para su colocación en el mercado local, sean canjeados por dos préstamos de organismos multilaterales que tienen tasas de interés más convenientes para el país.

El proyecto de ley establece dejar de emitir el referido monto de remanente disponible de bonos y, a cambio, contratar un préstamo de US$ 90 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$ 50 millones de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina.