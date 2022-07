Brasil pagó, en promedio, US$ 4,13 por cada MWh que le cedió Paraguay en Itaipú

A pesar de que en el numeral IV del Acta Final de Foz de Yguazú (junio de 1966) se consagró el principio del Justo Precio, en rigor, para el excedente paraguayo en el aprovechamiento entonces aún gestación, en el Tratado, Art. XV, parág. 3°, se lo rebajó al papel de simple componente del costo del servicio de entidad binacional, y en el Anexo C (III.8- abril de 1973) se impuso el insólito valor de US$ 0,30 por MWh, debieron transcurrir 13 años de reclamos para que “las altas partes” decidan incluir el importe de la compensación, “exclusivamente en la tarifa a ser pagada por la parte que consuma energía cedida” (DM/T/N.R N° 4 - enero de 1986.

También en enero de 1986, con la agilidad de un paquidermo, inician un proceso de ajuste del factor multiplicador del monto por cesión, que alcanzó 4 en 1992. En 2005 subió a 5,1 y, finalmente, en 2009 a 15,3. Con la última decisión, los US$ 0,30/MWh pasaron a multiplicarse por 15,3.

El acuerdo Lugo/Lula, según las recientes declaraciones del asesor del Partido Trabalhista, Marcelo Zero, “representó un costo político para el gobierno de Lula, porque la oposición (de Lula) decía que Brasil estaba haciendo concesiones al Paraguay en detrimento directo de los consumidores del Brasil, que estaban obligados a pagar más”.

Lea más: Asesor del PT del Brasil desacreditó varios reclamos paraguayos en Itaipú

Las puntualizaciones de Zero, a escasos 13 meses del vencimiento del plazo de 50 años que imperativamente establece el Anexo C (VI-Revisión), para la revisión de este documento,que el sendero que por el cual se desplazó la diplomacia paraguaya no es el adecuado para alcanzar el Justo Precio por la energía que no utilice ... para su propio consumo.

La causa paraguaya se basa en dos consignas

Si la “triplicación” del factor multiplicador del valor inicial de la “compensación” por cesión de energía, que hizo que ese pago arañara apenas los US$ 10/MWh, implicó para el gobierno de Luis Inácio da Silva un “costo político”, porque su oposición sostenía que con esa decisión “estaba haciendo concesiones al Paraguay...”, una vez más, debe insistirse, la causa paraguaya se asienta sobre un par de consignas: plena disponibilidad de toda su energía y Justo precio.

Lea más: Estrategia paraguaya en Itaipú: plena disponibilidad de nuestra energía y justo precio

De acuerdo con los registros de las instituciones del sector, desde la entrada en operación de Itaipú hasta junio último, la central registra una generación acumulada de 2.861.066.000 MWh. De acuerdo con el Tratado, (Art. XIII) 1.430.533.000 MWh correspondían a nuestro país. En ese período, la ANDE utilizó 251.426.000 MWh (17,6,%) y cedió 1.179.107.000 MWh (82,4%)

En el mismo lapso, a pesar de que nunca se precisó la fecha de inicio de los pagos, el Paraguay recibió US$ 4.872.269.000 en concepto de compensación por cesión de energía. Una simple división de ambas cantidades permitirá concluir que el promedio que recibió nuestro país del Brasil fue de US$ 4,13/MWh. Fuentes argentinas del sector eléctrico informan que la importación de electricidad desde Brasil en esta temporada invernal le cuesta más de US$ 200/MWh y que el monto del peaje que le cobra Uruguay trepa a US$ 28/MWh.