Asesor del PT del Brasil desacreditó varios reclamos paraguayos en Itaipú

La cláusula que permite que Brasil pueda comprar preferencialmente la energía excedente no utilizada por Paraguay, no es injusta, dijo Zero durante su exposición en el seminario internacional “Energía, Integración y Frontera”, realizado en Ciudad del Este y Foz de Yguazú, el 12 y 13 de julio pasados.

“Me parece una cláusula razonable teniendo en cuenta que los consumidores brasileños fueron los principales actores que cargaron con esa gran deuda asumida para la construcción de Itaipú”, manifestó. admitió empero que puede ser discutido que sea a un precio justo.

En relación a la revisión del Anexo C del Tratado, el asesor brasileño consideró que no sería realista que esta deba conducir necesariamente a una liberación de la venta de energía en el mercado libre, sin respetar la cláusula de preferencia. “Esa cláusula difícilmente podrá ser revisada, pero se puede discutir el precio”, reiteró.

Por otro lado, Zero manifestó que sin Itaipú, la soberanía energética para el Paraguay “probablemente no existiría”, porque la energía que nuestro país usa de Itaipú cubre el 85% de su demanda. “Si Itaipú no existía, Paraguay tendría que importar el 85% de la energía que consume a un costo evidentemente mucho más alto”, aseguró.

Recordó también el acuerdo Lugo - Lula, que multiplicó por tres la remuneración por la energía que Paraguay cede al Brasil. “Representó un costo político para el gobierno de Lula, porque la oposición decía que Brasil estaba haciendo concesiones al Paraguay en detrimento directo de los consumidores del Brasil, que estaban obligados a pagar más”, apuntó.

Acerca de la auditoría

Sobre la auditoría de la deuda de Itaipú que realizó la Contraloría General de la República, Zero mencionó que hacer esto sobre un préstamo ya pagado no era muy realista. “Que Brasil y Paraguay tengan que ir a tribunales internacionales para que los bancos americanos devuelvan el dinero que ya fue pagado, no me parece una perspectiva muy realista”, alegó.

Además, dijo que la CGR no tiene atribuciones para hacer una auditoría sobre deudas bilaterales, porque no lo prevé el Tratado.

Sobre la tarifa de Itaipú, el asesor del PT sostuvo que para su país, lo ideal es una reducción del costo de la energía “porque fueron los consumidores brasileños los que cargaron con el costo financiero grande de la construcción”.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE, Esteban Montanía, manifestó su preocupación tras “escucharle al asesor del PT en cuestiones energéticas, diciendo que tenemos que agradecer porque tenemos Itaipú porque sino prácticamente íbamos a estar a oscuras”.