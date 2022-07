Hasta seis costaneras o tres puentes se podrían financiar con déficit de caja fiscal

Expertos coinciden en que es inaceptable seguir derrochando recursos en un país con tantas carencias en infraestructura y sin espacio fiscal para financiarlas. El gasto público sigue siendo elevado y no ha prosperado ninguna reforma en ese sentido, al contrario, los recursos estatales siguen destinándose en gran parte a pagos de salarios y beneficios al personal, entre ellas el déficit en las jubilaciones, fue justamente uno de los reclamos de los empresarios de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP) durante la inauguración de la Expo Mariano Roque Alonso.

Agujero viene creciendo

Solo en este año, el Tesoro deberá cubrir unos US$ 224 millones por el déficit en la Caja Fiscal, esto debido a que los aportes no cubren el total de haberes jubilatorios del sector público. Entre el 2015 y 2021, se ha pagado más de US$ 600 millones para cubrir esta diferencia en las jubilaciones, esto por un deterioro en el esquema que requiere de una urgente reforma, vienen insistiendo economistas, ex ministros y autoridades del Ministerio de Hacienda.

Si consideramos el monto que debe destinar el Gobierno para cubrir el déficit en este año (US$ 224 millones) se podría haber financiado la construcción de 6 costaneras o tres puentes, o de al menos 112 kilómetros de ruta.

Por mencionar algunos ejemplos de obras recientes ejecutadas por el Gobierno como la Costanera Norte que tuvo un costo de US$ 24 millones en su primer tramo (Colón hasta General Santos), mientras que el segundo tramo (General Santos hasta Primer Presidente) incluido el corredor Vial Botánico costó US$ 53 millones. Además está el Puente Chaco´i (en ejecución) tiene un costo de US$ 132 millones, mientras que el Puente Integración (Paraguay-Brasil) con financiación de Itaipú tiene un costo de US$ 80 millones.

Nuevo proyecto empeorará la situación

En relación a un plan que se viene discutiendo en el legislativo la de actualización de haberes jubilatorios acrecentará aún más la crisis, considerando que solo en el primer año de implementación requerirá recursos adicionales del Tesoro por US$ 422 millones y se prevé que la Caja Fiscal agotará sus reservas técnicas para el 2026, lo que quiere decir que las jubilaciones del sector público serán financiadas íntegramente con nuestros impuestos.

“La Caja Fiscal es actualmente insostenible financieramente”, afirmó el titular de la Dirección de Estudios Económicos de la Subsecretaría de Estado de Economía (SSEE) del Ministerio de Hacienda, Juan José Galeano, al tiempo de explicar que tal situación obliga hoy a avanzar en modificaciones de índole estructural, con una visión integral, que permitan garantizar tanto los pagos presentes como futuros.

Durante una entrevista concedida a ABC TV, el director explicó que el principal problema que existe en el sistema es la asimetría dentro del programa, porque conviven diferentes regímenes dentro de la Caja Fiscal. Por un lado, precisó que se encuentra el régimen general, a partir de la reforma del 2003, donde los funcionarios públicos en actividad aportan 16% de sus ingresos y al cabo de 62 años de edad se jubilan. No obstante, también existen regímenes como el de los docentes, docentes universitarios, policías y militares, que no tienen edad mínima para jubilación.

Advirtió finalmente que de no realizar las reformas en el corto plazo para corregir las asimetrías dentro del esquema, esto será una bomba que estallará indefectiblemente para el próximo Gobierno.