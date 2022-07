MIC anuncia donación de US$ 16 millones para un “centro tecnológico automotriz”

El ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, anunció ayer oficialmente la implementación del Centro Tecnológico Automotriz, con énfasis en movilidad eléctrica, mediante la cooperación no reembolsable de US$ 16 millones de Corea. Así lo informó en conferencia de prensa, acompañado de miembros del Gabinete de Mario Abdo Benítez y empresarios.

Se trata del “Centro TASK para el Avance Tecnológico de las Industrias Autopartistas y Plan Piloto de Movilidad Eléctrica”, a instalarse en un plazo de cinco años en el Parque Tecnológico Itaipu (PTI), en Hernandarias (Alto Paraná). El plan es ejecutado por el Instituto Tecnológico Automotriz de Corea (KATECH), cuyo director ejecutivo es Yang Jeongjik.

El ministro Castiglioni destacó que son dos los motivos que impulsaron la concreción del plan: el compromiso del país para contribuir en la lucha contra el cambio climático y por la propia soberanía, mediante el uso de la electricidad que produce el país.

“Queremos sustituir todos los combustibles derivados de petróleo por energía eléctrica”, señaló Castiglioni.

Teniendo en cuenta el “espíritu” del plan, cuya presentación se realiza días después del veto a la ley de incentivo al transporte eléctrico, se consultó al ministro por qué no se complementaron las propuestas del Legislativo y Ejecutivo. Respondió que la iniciativa parlamentaria “tiene una buena intención pero solamente se enfoca en favorecer la importación de vehículos” y que este proyecto “apunta al desarrollo de la industria nacional de vehículos eléctricos, que va originar una verdadera revolución”, dijo.

Considerando el impacto aspirado con el centro tecnológico automotriz, se le requirió al ministro referente al motivo por el cual este proyecto no contó con la aprobación del Congreso. Indicó que no es necesario porque “Paraguay no tocará un peso, administrará KATECH”, precisó.

Además, dijo que se reunió con parlamentarios y planteó trabajar en conjunto. “Lamentablemente, se sancionó a destiempo”, expresó, haciendo referencia a la ley vetada. Agregó que ahora se conoce el plan, es parte de una estrategia nacional con varias instituciones públicas y se presentará otro proyecto de ley al Congreso.

La donación de Corea incluye 10 buses y 100 automóviles eléctricos, cifras que serían ajustadas, se reportó.

Por otra parte, no se cuenta con una maqueta que permita visualizar cómo sería el centro automotriz. Al respecto, desde el MIC se explicó que se aguardaba la visita in situ de los técnicos coreanos para realizar los ajustes y elaborar el diseño.

El centro funcionará en un predio de 3.000 metros cuadrados (tres manzanas). Anteriormente se había anunciado que sería un poco menos de la mitad de ese tamaño, pero ahora la delegación indicó que requerirá más espacio.

“Puenteo” al Parlamento

Castiglioni confirmó que el Ejecutivo desarrolla el plan sin aprobación del Congreso. Argumentó que se trata de una colaboración del Gobierno de Corea, “no es un préstamo ni dinero administrado por paraguayos”.

Al respecto, abogados dijeron a ABC que el Estado es el beneficiario y por lo tanto, el Congreso debe aprobar. “No estamos en Corea, Paraguay es otro país y por lo tanto, su Congreso debe aprobar”, expresó uno de los expertos.

Nuestro diario consultó también más detalles del plan, pero no fueron dados en la conferencia de prensa. Ni siquiera aceptaron proveer la presentación que se mostró a la prensa.

Cadam, la gran ausente en el evento

La Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam) no participó en el lanzamiento del centro tecnológico automotriz, con énfasis en movilidad eléctrica, cuyo primer anuncio se realizó en un evento de este gremio, en noviembre último. Al respecto, el presidente del gremio, Miguel Carrizosa, señaló que lamentó el veto de la ley sancionada que apunta a promover la movilidad eléctrica. “Estamos de acuerdo con el centro científico, nos parece auspicioso. Pero no queremos que se preste confusión, que esta gente viene a fabricar vehículos. En el mundo se trabaja en desarrollar tecnología para abaratar costos y mejorar la autonomía”, comentó.