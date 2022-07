Hacienda acompaña proyecto para integrar el Fondo Ganadero al BNF

En una reunión desarrollada hoy con miembros de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la cartera fiscal a través del ministro Llamosas dijo que acompañan la propuesta de integrar el BNF con el Fondo Ganadero y que si bien la propuesta discutida en la oportunidad es una iniciativa parlamentaria, desde el Ejecutivo ya se venía trabajando hace unos meses con relación a la misma idea.

”Nosotros creemos que el Banco Nacional de Fomento tiene mucha más capacidad y musculatura para poder atender a un sector que ha venido creciendo de manera exponencial en los últimos años. Acompañamos esta iniciativa parlamentaria, con algunas sugerencias”, expresó el titular de Hacienda al término del encuentro.

Financiador del presupuesto

Por otra parte, el titular del Fisco hizo referencia a un pedido que había hecho el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, de modificar el organismo financiador de la Ley de Presupuesto.En este ámbito, recordó que para este año se encuentra aprobada la colocación de US$ 350 millones con Bonos del Tesoro, por lo que, ante la presente coyuntura de alza en las tasas de interés, la Cartera Económica necesita modificar US$ 140 millones, de esos US$ 350 millones, para que puedan ser financiados a través de préstamos con organismos multilaterales.

En este sentido, refirió que estos organismos cuentan con tasas y condiciones mucho más ventajosas de las que actualmente el Tesoro Público puede obtener en los mercados. Participaron de esta reunión, de manera presencial los diputados Tadeo Rojas, Enrique Antonio Buzárquis, Arnaldo Samaniego, Emilio Pavón, Fernando Oreggioni y Norma Camacho. Así también, estuvieron los diputados Hugo Ibarra, Pastor Vera, Néstor Ferrer y Cristina Villalba, de manera virtual.

El ministro de Hacienda estuvo igualmente acompañado por los directores Juan José Galeano y Juan Carlos Cabrera, de Estudios Económicos y de Gestión Legislativa del Ministerio de Hacienda, respectivamente, estuvieron además autoridades del BNF y del Fondo Ganadero.