Estado destinó US$ 375 millones para pagar deudas

Los pagos corresponden a las cuotas de la deuda pública, contraída por organismos financieros internacionales, tenedores de bonos del Tesoro y los inversionistas de obras a través de la ley “llave en mano”.

El informe del Ministerio de Hacienda señala en enero se pagó US$ 22,5 millones, en febrero US$ 42,4 millones, en marzo US$ 124 millones, en abril US$ 82,8 millones, en mayo US$ 75,8 millones y en junio US$ 27,9 millones.

En total en el primer semestre se abonó US$ 375,4 millones, lo que representa un incremento del 11,9% con relación a los US$ 335,3 millones pagados en el mismo periodo del año pasado.

El servicio de la deuda incluye el pago de los intereses, la amortización del capital prestado y la comisión por los préstamos realizados, por la colocación de bonos en el mercado local e internacional y por las obras que se llevan a cabo mediante ley “llave en mano”.

El mayor monto destinado para cumplir con los acreedores está en línea con el elevado nivel de endeudamiento que registra el país, que a junio alcanza US$ 14.450,3 millones, lo que equivale al 36% del producto interno bruto (PIB).

La mayor deuda proviene de la emisión de bonos del Tesoro, tanto en el mercado nacional como internacional, representando en el total US$ 7.951 millones, que equivale al 55%.