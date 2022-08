El 75% de los ingresos tributarios destinan al pago de salarios

La situación financiera del Tesoro Público, dentro de la cual incluyeron los datos sobre los ingresos, gastos y el reto que representa en el presupuesto, fue abordado por el viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche.

El informe sobre distribución de los recursos del Tesoro expuesto por Elizeche, da cuenta que el 75% de los ingresos se destinan a cubrir salarios, el 15% al servicio de la deuda y otros compromisos, en tanto que el restante a la pensión alimentaria para adultos mayores y a cubrir el déficit de las jubilaciones.

Los datos indican que el ingreso tributario se recupera luego de los shocks externos que afectaron ese desempeño en años anteriores, hecho que permitiría recaudar en el presente ejercicio por encima de la estimación inicial y llegar a G. 27,901 billones (US$ 3.990 millones).

Lea más: Presupuesto aumentó US$ 415 millones en el primer semestre del año

En 2019 dejaron de recaudar US$ 270 millones por la crisis económica y en 2020, como consecuencia de las restricciones en pandemia, US$ 415 millones, que en dos años representan US$ 685 millones menos de ingresos.

Contrariamente al repunte de la recaudación que se registra este año, los denominados otros ingresos del Estado mostraron un menor dinamismo, los ingresos por Fonacide de Itaipú cayeron y los royalties crecieron levemente, indica el informe.

Salarios y pago de deuda

En cuanto a los gastos, el informe menciona que el Presupuesto General de la Nación (PGN) tiene importantes retos, como por ejemplo el sostenimiento del sistema de salud, de los programas sociales y de la inversión pública.

En ese contexto, el viceministro Elizeche hizo hincapié en que el 75% de los recursos son para salarios (de esto el 80% va a docentes, personal de blanco, militares y policías), mientras que el 15% lo destinan al pago de la deuda pública y de otros gastos.

Lea más: US$ 300 millones del fondo de emergencia fueron a salarios

En 2020, durante la pandemia, del préstamo de emergencia destinaron US$ 300 millones para financiar los salarios públicos y US$ 79 millones para estar al día con el pago de la deuda pública, atendiendo la caída de la recaudación impositiva.

El porcentaje de los ingresos que destinan a salarios, sin embargo, podría incrementarse en el caso en que el paquete de ampliaciones que estudian en el Congreso como iniciativas de parlamentarios se apruebe, ya que prevé principalmente aumento salarial y creaciones de cargos en diversas entidades.

Lea más: Préstamo de emergencia: US$ 79 millones fueron utilizados para pagar deudas

A esto se suma que en el proyecto de presupuesto 2023, que está en proceso de consolidación en el Ministerio de Hacienda, se deben contemplar los reajustes por la variación del sueldo mínimo y de las pensiones, así como un aumento salarial para los docentes, sector que reclama 16% y que tendría un costo superior a los US$ 100 millones.

El presupuesto vigente tiene asignado 314.633 cargos, distribuidos en las diversas instituciones que forman parte de la Administración Central y de Entidades Descentralizadas.

Con respecto a la deuda pública, al mes de junio el saldo total ascendía a US$ 14.450,3 millones y representa el 36% del PIB, creció US$ 819 millones con respecto al cierre de 2021 y en lo que va del gobierno de Mario Abdo Benítez, entre 2018 y junio de 2022, aumentó US$ 6.409,4 millones.