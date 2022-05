Préstamo de emergencia: US$ 79 millones fueron utilizados para pagar deudas

El informe refiere en lo que respecta al pago del servicio de la deuda, que de los US$ 81 millones que fueron asignados para cumplir con los compromisos con los acreedores fueron ejecutados US$ 79 millones, mientras el saldo en proceso de ejecución.

Se pagaron en concepto de cuotas e intereses de la deuda contraída con organismos financieros internacionales y tenedores de bonos, tanto a nivel local como internacional. Aunque la ley de administración financiera no permite pagar intereses con deuda, se hizo una excepción en la ley para realizar la operación debido a la caída de la recaudación tributaria.

Los fondos provenientes de la emisión de bonos soberanos y préstamos, no solo fueron destinados a pagar la deuda sino también salarios, jubilaciones y pensiones en el sector público, así como también subsidios en el sector privado.

El paquete fiscal estaba compuesto por US$ 1.990 millones autorizado por la ley de emergencia, de este total US$ 1.600 millones corresponden a los nuevos créditos aprobados por esta normativa y US$ 390 millones provienen de deudas aprobadas con anterioridad.

El informe “Paraguay ante la Pandemia” publicado la semana pasada, cuarto volumen correspondiente a marzo de 2022, contiene las medidas adoptadas durante la pandemia por covid-19 y su impacto en el sistema sanitario y económico, la ejecución de los programas financiados con el préstamo de emergencia y los resultados obtenidos.