Esperan que Diputados apruebe préstamos

El viceministro de Economía, Iván Haas, expresó este lunes que la Cámara de Senadores ya dio media sanción al proyecto de ley, pero que la Cámara de Diputados aún no trató el tema, por lo que volvió a instar a los legisladores a que sancionen teniendo en cuenta que los recursos están previstos para el pago de la deuda y para las inversiones en infraestructura.

Sostuvo que es un simple cambio de instrumento, que implica que en vez de emitir los bonos, que tienen elevadas tasas de interés, se autorice contratar préstamos de organismos financieros internacionales, a menor tasa de interés.

El proyecto de ley que modifica el artículo 87 de la Ley Nº 6873/2022, de Presupuesto General de la Nación (PGN) vigente y la operación consiste en dejar de emitir el remanente disponible de bonos del Tesoro por US$ 140 millones y, a cambio, contratar un préstamo de US$ 90 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$ 50 millones de CAF - Banco de desarrollo de América Latina.

Haas indicó que para el proyecto de presupuesto 2023 se está discutiendo la idea de que se establezca como potestad del Ejecutivo el cambio de instrumento, como lo tienen otros países, lo que no implicará saltar las atribuciones que tiene el Congreso.

Dijo que desde hace dos meses se está discutiendo en el Congreso y que los gastos atados a estos recursos son el pago de la deuda y las inversiones en infraestructura, éste último ya tiene retrasos.

Al final, dio el viceministro, que si continúa sin definición se verán obligados a colocar los bonos a una tasa de interés alta, como está actualmente en el mercado local e internacional.