Diputados levantan tratamiento de “urgencia” al pedido del Ejecutivo de intentar calzar presupuesto

El tratamiento de urgencia es una facultad constitucional que tiene el Ejecutivo para solicitar celeridad a algún tema de interés y lo utilizó para pedir autorización a un canje de bonos por préstamos.

Sin embargo, el pasado 30 de julio, el Senado por mayoría absoluta (como exige la constitución) levantó el pedido de tratamiento de urgencia para un análisis más detallado. Lo propio hizo hoy Diputados.

Inicialmente el Ejecutivo había solicitado autorización para emitir bonos para financiar el presupuesto por un total de US$ 350 millones (Unos G. 2,4 billones), habiendo realizado hasta ahora una colocación de US$ 208 millones.

Sin embargo, posteriormente el Ejecutivo encontró opciones más favorables, por lo que solicitaron aprobación para que, en vez de emitir bonos US$ 140 millones, se pueda contratar un préstamo de US$ 90 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$ 50 millones de CAF (Banco de desarrollo de América Latina).

El proyecto de levantamiento del tratamiento de urgencia fue un pedido del Senado y que se trató ayer en etapa de asuntos entrados de la extraordinaria.