Bolsonaro: reducción de tarifa de Itaipú beneficiará a la región y a Brasil

En un mensaje publicado hoy en redes sociales, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, aplaudió la reducción de la tarifa por la energía que produce la central hidroeléctrica de la Itaipú Binacional, administrada por Brasil y Paraguay.

“Luego de una intensa negociación con Paraguay, fue aprobada la reducción del 8,2% de la tarifa utilizada en la comercialización de la energía de la Itaipú Binacional, la primera en casi 15 años, que reducirá costos de energía, productos y servicios, beneficiando a la región y, consecuentemente, a Brasil”, escribió el presidente Bolsonaro.

Las autoridades brasileñas y paraguayas de Itaipú acordaron un precio de US$ 20,75 kw/mes, un punto intermedio entre las pretensiones iniciales de cada país: Brasil quería establecer el precio en US$ 18,95 kw/mes y Paraguay en US$ 22,60 kw/mes.

Manuel María Cáceres, director paraguayo de Itaipú, afirmó el martes que el acuerdo es beneficioso y asegura US$ 220 millones para el Paraguay, de los cuales 140 millones serían utilizados para que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) invierta en mejoras del servicio eléctrico y los US$ 80 millones restantes serían destinados a “gastos sociales”.

El presidente de la ANDE, Felix Sosa, afirmó que el acuerdo resultará en una reducción de la factura de la tarifa social por energía eléctrica.

Sin embargo, varios especialistas y técnicos afirman que el acuerdo perjudica los intereses de Paraguay de cara a la renegociación del anexo C del tratado de Itaipú, referente a las bases financieras y prestación de servicios.