Confirman tarifa de Itaipú en US$ 20,75 kW/mes y Paraguay queda en desventaja

Tras una sesión extraordinaria del consejo de administración y el directorio de Itaipú se dio a conocer el nuevo precio de la tarifa de electricidad de Itaipú.

En el precio acordado, Paraguay tuvo que ceder su postura inicial de fijar la tarifa en US$ 22,60 kw/mes, ya que Brasil pretendía la reducción a US$ 18,95 kw/mes. Finalmente, quedó en US$ 20,75 kw/mes.

Lea más: Acuerdan precio de tarifa de electricidad de Itaipu

Varios especialistas y técnicos afirman que esto perjudica enormemente los intereses de Paraguay de cara a la renegociación del anexo C del tratado de Itaipú, referente a las bases financieras y prestación de servicios.

“Después de mucho diálogo hemos acordado este precio”, afirmó el director general paraguayo de la Itaipú Binacional, Manuel María Cáceres Cardozo.